各直轄市、縣市推出敬老卡政策，旨在促進長者與身障者的社會參與，並提供交通補助。然隨著台灣邁入超高齡社會，各地方政府在選舉年競相加碼敬老卡點數，甚至於將使用範圍擴大至購物消費，「點數競賽」之舉不免引發多方議論和批判。

首先，從選舉社會學的角度來看，地方政府在選舉年加碼敬老卡點數，無疑具有政治操作意味。這種現象反映了地方執政者為了爭取選票，往往以短期利益為優先，卻忽視了長期財政負擔及福利津貼政策的可持續性。敬老卡點數競賽不僅增加地方財政壓力，也導致其他社福資源的排擠效應；以選舉導向和民粹思維來制定政策，造成資源錯置，忽略了公共政策應有的長遠規畫。

其次，從老人社會學的角度分析，敬老卡的初始用途是為了促進長者的交通便利和健康，然若其用途擴展至購物消費，目的實值得商榷。長者的外出需求不僅限於購物，還包括醫療復健、社區活動等健康促進和社會參與；將敬老卡的使用範圍擴大至消費領域，不但偏離政策初衷，且只是將長者推向消費主義。況且還與既有的老人福利金重疊，卻未必能有效提升長者的生活質量。敬老卡的屬性、功能等核心定位，才是該針砭之處。

再者，從資源排擠與財政社會學來看，競相加碼敬老卡政策，實增加財政負擔；隨著人口老化、高齡人口不斷增多，各地政府需投入更多預算以支應此政策；若無妥善的財政規畫和資源配置，此舉除排擠教育、醫療、基層建設等其他必要之社會福利支出，加碼政策能否持續推行猶未可知，遑論建置一套理性的政策制定機制。

此外，敬老卡加碼政策在不同地區的實施效果亦不盡相同；偏遠地區因交通不便、公共運具不發達，即使加碼點數也難以提升長者的使用率和公共運輸可近性。相形之下，都市地區使用率雖較高，卻也有預算不足或服務供應不足的問題。因此各地方政府應因地制宜，依地方實際情況調整政策，而非一味追求點數加碼。點數加碼（增量）與長者全人關懷（質感）之間的平衡，是敬老卡政策最需思辨之處。

最後，從社會心理學角度出發，敬老卡加碼對長者心理健康及生活滿意度的影響，也頗值得關注。增加點數及使用範圍看似提升了長者福利，但制定政策應充分考量標定對象、因地制宜、福利服務、服務輸送、加碼增幅、醫療復健、生活休閒、地方財政、資源排擠等，加以通盤檢視。即使涵蓋交通、就醫、健康促進、社會參與等四大類別，但如何滿足長者外出的易行需求，不僅涉及敬老卡的效益評估，更需以其他法定福利等積極作為，讓長者皆能安住其心。就此而言，應進一步深究長者使用敬老卡的主觀意願、客觀生理條件、結構性環境限制等，作綜合性考察以回歸長者的使用權益。

敬老卡加碼政策雖立意良好，政策執行上卻有多重挑戰。政府制定此類政策，應充分考量中長期影響和可持續性，並確保資源配置合理、避免排擠其他公共預算資源。同時，各地方政府亦應依地方特性調整政策內容，以滿足不同地區長者的實際需求。唯有如此，方能實現促進長者社會參與、提升生活質量的政策目標。