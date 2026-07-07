聯合＋紐時 輕鬆提升雙語、雙文化素養

聯合報與紐約時報的結盟是促進雙語、雙文化發展的具體實踐。雙語教育可概分為二種類型：一是增強版的雙語教育，在繼續培養紮實的中文素養的同時，增加接觸第二語言與文化的機會，二者還能相輔相成。例如，聯合報結盟紐約時報，並推出優惠讀者的Premium方案，訂閱聯合報數位版，即享紐約時報完整閱讀權限，深入台灣、放眼全球。這對讀者而言，可以在輕鬆看報的同時，不知不覺中 ，提升了自己雙語、雙文化的素養。二是削弱版的雙語教育，例如台灣「獨尊英文，貶抑中文」的雙語教育，正因為它揠苗助長式的獨尊英文、貶抑中文，不管是從短期來看，還是從長期來看，不但傷及中文素養，對英文發展其實也是不好的。

今年七月一日起，聯合報推出《聯合＋ 紐時》的數位報Premium優惠方案後，筆者馬上訂閱，取得了《紐約時報》完整閱讀權限。當天，我看到了七月一日數位版紐約時報的一篇很特別的世足賽的報導：《以disco玩足球，願最佳舞者勝出》，因為是數位版報導，在這篇報導的開頭就是一段記者採訪拍攝的影音短片，其中有一位跳solo的舞者／「足球員」來自台灣。她在草坪上的足球前面，以House的舞步跳了一段足球舞，（House是一種舞風，有很多腳步動作的舞蹈），其動作頗有踢足球的味道，因此被來自法國的編舞藝術家看中，要這位來自台灣的姑娘做這樣的足球舞演出。

這場別開生面的「比賽 」，有來自ＦＩＦＡ的高層，法國領事館跟瑞典領事館的官員，也都前來觀賞。紐約時報則派了一位文化藝術記者、一位攝影記者到西好萊塢現場採訪、錄影、照相。這篇報導的內容頗有文化意涵。兩位編舞藝術家跟紐時記者分享了他們的創作靈感來源，而且整場比賽大部分都是由舞者／「足球員」即興演出，對編舞藝術家而言，一個很大的挑戰就是既要讓這些舞者即興演出、自由發揮，卻又不能變成一團混亂。

其實，對於參與這場別開生面的比賽的舞者而言，這同樣也是個很大的挑戰。編舞藝術家也跟紐時記者分享了他們是如何做到的。在世足賽拚搏得劍拔弩張的同時，紐約時報派遣記者與攝影師深入洛杉磯好萊塢現場，對於《足球＋舞蹈》這樣的奇思妙想，這樣的藝術創作，「挖掘了永遠無法從ＡＩ獲得的事實與脈絡」。

參加了《聯合＋紐時》的Premium方案，每天不到三點三元，我既能看到洪蘭、陳亮恭、蘇蘅、陳冲、魏國彥…等名家的作品，每個禮拜看聯合報提供的《紐時周報》與英文高手深入淺出的解析，現在還能在數位版聯合報上「聽新聞」，並享有《紐約時報》的完整閱讀權限。有了這樣優質的雙語、雙文化的讀報機會與權利，真是不亦樂乎！不亦快哉啊！