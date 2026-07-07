毒油衝擊深且廣 通報漏洞快補強

中聯油品事件爆發，令人難過！拉麵、油飯、漢堡、零食都受波及；孩子問，最喜歡吃的薯條是否也中鏢了？哪些是現在能安全吃下肚的食物？沒人能說得明白。由於油脂具有「瀑布效應」，即源頭油脂會被加工製成各種食品，如沙茶醬、調理包、烘焙用油、團膳油等，影響範圍擴及學校團膳、餐廳、夜市小吃攤販、早餐店、麵包店、食品加工廠等諸多餐飲業者，每個人都可能直接受害，影響既深且廣。

身為生產鏈源頭的中聯油脂公司，生產的大豆沙拉油被檢出含有第一級致癌物「苯駢芘」。中聯油脂公司是由泰山、福壽、福懋三家油品大廠共同投資設立；三者既是中聯的大股東，又是財力雄厚的上市公司，理應有完善的科學檢驗部門把關，若是怠於檢驗油品品質，即必須為下游業者的損失和消費者健康的損害負最大責任。

就法而言，據食安法第七條第五項規定：「食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關」。本案最大的法律問題是，沒有定義何時才算發現「產品有危害衛生安全之虞」，也沒有明確規定等待複驗的最長期間。

因此，本案未來最可能出現的爭點是，南僑通知中聯後，中聯何時取得足以判斷「產品有危害衛生安全之虞」的資訊？從取得該資訊到六月卅日通報期間，是否符合「應即通報」？若檢方證明中聯早已掌握情況，卻等到六月卅日才通報，那就有延遲履行第七條通報義務之虞；反之，若能證明直到六月底才完成確認「有危害衛生安全之虞」，則是否違法即難定論。

如何修法杜絕食安漏洞？後續修法，除應加重處罰，更須把「應即通報」的定義具體化；如此可減少「等待複驗」產生的時間落差，也能讓主管機關更早介入處理。鑑於油脂有「瀑布效應」特殊性，及台灣兩大上游油脂公司（大統益和中聯）共占七成市場份額，故下游食品業者「吹哨者」功能就益形關鍵。法律應現範下游食品業者遇有疑義，必須立刻呈報主管機關，主管機關也應即檢核確認並採必要措施。簡言之，油品業上中下游都負有「應立即通報」主管機關的義務，以利政府即時介入、控管風險。

其次，台灣的上游、中游食用油商多為上市大廠，理應承擔更高的食安責任、在廠區建立品質檢驗室與逐批檢驗制度，確保每批產品出場前都合格；再者，是否因政府反應速度慢才加重食安風險？或政府是否延遲接獲正式通報，以致問題產品多流通許多天，使回收難度大為增加？這些問題均須釐清，才有助找出改善方案。

最令人詬病的是，目前公布的受影響清單，並未包含所有販賣、製造食品業者的名稱、地址及相應的品名，全部強制回收的做法亦混沌未明，難道要等民眾全都吃下肚？消費者需要詳細的回收辦法、退貨機制（時間久遠，很多已無發票）及若因此罹病的醫療補償。經歷諸多食安事件後，主管機關可有把民眾健康放在心上？