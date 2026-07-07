源頭管理失守、中央只喊口號 誰給孩子安心吃飯的環境

中聯沙拉油致癌物超標風暴延燒，校園營養午餐再度淪陷。面對源頭失控，衛福部、教育部照例行文地方政府與學校「落實查核」。對照近年政府高調宣傳校園「食安五環」、縣市競推免費午餐、立院催生專法，實為荒謬反差。這場食安風暴，不僅戳破治理表象，也揭開校園午餐的結構沉痾。

首先，中央推諉塞責、以拖待變的官僚習氣無所遁形。一旦個別學校發生食物中毒，校長、營養師乃至地方教育首長動輒遭懲處，但當問題源頭是中央核可的大型油廠，且已波及學校，主管機關反應竟是行文落實查核，將監管失能甩給地方與第一線，暴露官僚避責本質。權責部會手握邊境管控、檢驗與法規大權，關鍵時刻卻被動坐等輿論降溫，意圖將處理成本與家長焦慮轉嫁學校和地方，雙重標準莫此為甚。

其次，法規嚇阻不足、源頭管理失靈，更是核心病灶。食安問題層出不窮，現行罰則對惡意添加或原料檢出有害物，相較國人健康損害與不肖業者不法利得，形同隔靴搔癢，毫無嚇阻力。而現行邊境查驗與市場抽驗，是否亦跟不上全球化供應鏈的複雜度？一旦源頭原料失守，下游團膳業者與學校單憑目測或簡易試劑，如何辨別油品有害物質是否超標？源頭把關失靈，卻將查核責任推給地方，其實是對主管機關源頭管理職責的徹底背棄。

此外，有關學校營養午餐政策，輿論往往聚焦午餐是否免費或補助額度，殊不知，安全與品質才是關鍵所在。免費或低價午餐，若建立在來源不明、安全堪慮的基礎上，非但無助食育，反危害學童健康。縣市首長與民代熱中於補貼的政治紅利，但又有幾位同步關注專業營養師人力編制、嚴謹採購評選機制、營養師稽核權限及食材履歷透明化？油品風暴證明，免費的營養午餐無助於降低食安風險，營養午餐政策焦點應從補貼加碼，移向供應鏈風險控管與懲罰性賠償制度，讓業者為食品安全負起應有的法律與道德責任。

至於早就是老生常談的校園食安人力配置，於此次風暴中也再次顯露無遺。目前全台廿二縣市均推免費午餐，但全國一七七萬學童，卻僅有七百位學校營養師，絕大多數學校午餐督導仍由教師或行政人員兼任，缺乏食安與營養專業；立法院討論中的專法，正是扭轉困境的契機。

日本的食育基本法、學校給食法等經驗表明，充足的專業人力是食安根本。台灣應強制設立一定比例的專任營養師與督導人員，並明訂法定預算，而非以臨時約聘雇人員充數。唯有學校具備駐點稽核與驗收專業，而非仰賴書面審查，才能築起校園食安防線。

中聯油脂苯駢芘事件，從罰則過輕、源頭失守、中央卸責、校園人力匱乏，每一環節皆顯示這並非偶發疏失，而是制度失能。充實校園專業人力不是經費負擔，而是對下一代健康最值得的投資。若主管機關仍持續以公文取代魄力、以基層查核代替源頭管控，食安風暴不斷輪迴又有何意外？

長期以來，學校營養午餐成為政客最容易博取聲量的課題，各種食安口號：從產地到餐桌、落實食育、校園食安零容忍…喊得震天價響，但校園需要的專業人力卻始終沒有下文。專法改革不能再等，唯有建立起權責相符、專業人力到位、罰則有效的完整體系，才能真正告別校園食安恐慌，還給孩子安心吃飯的環境。