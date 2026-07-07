商人無信政府無能 食安誰來保

所謂民以食為天，食品安全是人民生活最基本的要求；然而在台灣，各類食品似乎都難免出問題。這次中聯油脂致癌油事件，不但知名食品業者、餐飲、飯店都中鏢，學校、醫院、長照機構，甚至軍中亦未能倖免，這場食安風暴顯然非同小可。

令人錯愕的是，主管機關衛福部食藥署第一時間，竟只要求回收第一層生產鏈的問題油，問題油製成的成品或加工品，既不回收、也不公布業者名單，讓民眾陷於食用油致癌的驚恐中。

雖然賴總統昨天受訪表達四項原則，宣示食安沒有妥協空間，應該停產、下架、預防性下架及究責者絕不寬貸。惟此次致癌油事件，不但暴露了業者「自主檢驗」之不可靠，更顯示了政府官員應變處理不及格。

這批問題油，在中聯油脂自主檢驗時是「合格」的，一直到下游的南僑油脂公司基於自主管理，而另行委外送驗、驗出了苯駢芘超標後，再通知中聯重新檢驗，才確認油品真的有問題。

若非南僑「雞婆」委外送驗，這批問題油是否會被發現？答案恐怕是否定的。如果這批致癌油未被發現，會否有更多中聯檢驗「合格」，實際卻是「不合格」的油品流入市面？

這問題顯示食品業者自主檢驗機制失靈，也讓社會對自主檢驗的公信力產生高度疑慮，人民想要知道的是中聯自主檢驗的「合格」，是「真合格」還是「假合格」？政府必須給出明確答案。

國內已非首次爆出食用油安全問題，這些年，政府也因而陸續修正食品安全衛生管理法，要求食品業者建立追溯產線制度、落實自主檢驗，希望透過業者的自主管理築起第一道食安防線。但這回油品檢出一級致癌物，顯示業者的自我管理仍有極大漏洞；食安防線若完全仰賴業者，消費者的權益乃至健康時為堪憂！

幸好南僑有外送檢驗，若南僑一味採信中聯「檢驗合格」的說法，一三○○公噸的問題油即無被發現的可能，造成的衝擊必然更大更廣。中聯所謂「檢驗合格」究竟有何弊端？主管機關自應嚴查重辦；對於南僑亦應加以表揚，以期許更多業者見賢思齊、重視食品安全。惟在油品驗出致癌物後，食藥署第一時間的處置可謂完全不及格，該署竟以「致癌風險低」為由，既不要求第二層油品及加工品下架、也不公布業者名單，以低階的行政作為凌駕食安法，罔顧保障食品安全的職責。

食藥署抱著過時的「食品違規案件處理原則」，即宣布第二層製造鏈的成品與半成品不下架、不公布廠商名單，無視食安法「有安全疑慮之食品應下架且禁止販售」的規定。本應依法行政的食藥署，何來權力作逾越法律的行政處分？即便衛福部長石祟良，竟也神隱數天才被動受訪說明，是一級致癌物不夠嚴重？還是政府官員不知民間疾苦？商人不可靠、政府又無法令民眾放心，食安不知要靠誰把關？