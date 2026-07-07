問題油延燒 4個「早該」

中聯油脂生產的大豆沙拉油，遭驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍。問題油一路流向食品加工業，甚至波及校園營養午餐，引發全民高度不安。事件延燒數日後，賴清德總統終於公開提出「四個該」：該停產就停產、該下架就下架、該預防性下架就預防性下架、該究責就究責；並強調食品安全第一，沒有任何妥協空間。

這四個「該」，方向沒有錯，也符合政府面對重大食安事件應有的作為。然令人質疑的是：為何這四個「該」，不是事件爆發第一時間就做到，而是在社會輿論全面發酵後才出面宣示？

事件剛曝光時，主管機關原先以問題油「經加工後濃度降低、健康風險有限」為由，認為相關產品無須全面回收。直到外界質疑聲浪四起，政策才迅速轉向全面預防性下架，並要求業者公布產品流向。急轉彎固然展現政府願意修正決策，但也再次暴露出台灣食安治理長年存在的老問題—危機處理往往不是依循「預防原則」，而是跟著「輿論壓力」調整節奏。

食品安全與一般行政管理最大的不同，在於食品一旦吃下肚，就沒有重來的機會。因此，面對可能涉及致癌物的事件，即使科學證據尚未完全明朗，也應該依循國際普遍採行的預防原則；寧可先擴大下架、追查、公告，再逐步釐清影響範圍，而不是先計算風險大小，再決定是否公開資訊。

此次事件最值得檢討的，不只是問題油流入市場，更是政府決策模式的弊端。主管機關如今要求三六○家業者主動公布產品資訊、保障消費者知情權，方向雖值得肯定；但人民需要的不只是「最後公布」，而是第一時間就能知道哪些產品有風險、哪些食品受到影響，讓每個家庭都能及早作出選擇。資訊透明不能只是危機發生後的補救措施，而應成為危機發生時的第一道防線。

此次事件反映台灣的食安治理，正逐漸從「風險治理」走向「輿論治理」。行政處置的轉折點，與其說來自新的科學證據，不如說是來自不斷升高的社會壓力。科學專業本應協助主管機關及時辨識風險、即時採取行動，而不是成為延後決策的藉口。每當重大食安事件，總得等到民怨沸騰後才知提升應變層級，究竟決定政策的是專業判斷，還是輿論溫度？

此外，「該究責就究責」也不應只停留在追究違規業者；若每次發生食安事件，都只是裁罰廠商、追查源頭，卻未同步檢討主管機關第一時間的風險評估、通報流程、資訊揭露、跨部會協調等是否存在制度缺失，那麼下一次食安危機仍可能以不同形式再次上演。需要追究的不只是企業責任，更包括行政決策是否符合風險治理原則、所謂「食安五環」究竟是哪一環失靈，才讓驗出致癌物的油品一路流向市場，甚至進入家庭餐桌與校園午餐？

賴總統提出的四個「該」，值得肯定；但人民更期待的是四個「早該」：早該停產、早該下架、早該公開、早該究責。因為食品安全沒有重來一次的機會，民眾吃進嘴裡的每一口食物，都不該成為驗證風險的試驗品。食安治理要守護的不只是餐桌上的食品，更是人民的信任；一旦失去信任，代價遠比下架幾百項食品更加昂貴。