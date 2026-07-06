南海仲裁十周年 賴政府怎表態

時間飛逝，南海仲裁案的「最終判斷」（Award，以下稱裁決）將滿十年。菲律賓洋洋得意，在國際上大肆宣傳在這場仲裁法律戰中獲得大勝，強調仲裁庭幾乎完全接受菲方控告中國大陸之十五項訴求，其中包括南海「九段線」內水域歷史性權利和島礁法律地位等問題。

五月底，菲、日在東京召開峰會後公布聯合聲明，除啟動兩國專屬經濟海域和大陸礁層海域邊界談判，還特別強調南海仲裁案之裁決對當事方具法律約束力，要求中國大陸遵守。儘管馬來西亞和越南均是南海島嶼主權與海洋權益的聲索國，但僅表態「認知」（acknowledging）南海仲裁案之裁決。東協國家認為，此案雖無法解決南海島嶼主權歸屬與相關權益爭端，但「釐清」了依聯合國海洋法公約（以下稱「公約」）可主張享有的南海島礁及海域權利，包括印尼與新加坡。

地理上，菲、馬、越、印尼等國海岸緊鄰南海，依「公約」的確有權畫定二百海里專屬經濟海域和大陸礁層，甚至可提出申請延伸至三五○海里大陸礁層。若南海「九段線」之歷史性權利主張，與所有南沙島礁都被降格成為不具「完整資格之島嶼」，或稱「全權島嶼」，亦即僅是「岩塊」的話，則島嶼聲索方只能主張領海和鄰接區，無權畫定專屬經濟海域和大陸礁層，此對菲馬越印尼等國當然有利。

南海仲裁案之裁決，打亂、延遲了中國大陸與東協國家自二○一三年開始進行的「南海行為準則」（以下稱「準則」）磋商。兩岸在南海海域的海洋權益聲索，被迫限縮甚至喪失。倘相關方無法達成妥協共識，中國大陸與東協很難通過此準則。美、日、澳、英、法、德等，早已表態支持南海仲裁案之裁決，甚至在幕後插手準則的磋商過程。目前大約有廿七個國家表態支持、十七個國家正面認知、兩岸和其他六個國家反對南海仲裁案之裁決。

中國大陸早在十三年前就退回菲律賓有關南海仲裁的通知，也表示不參加。二○一六年七月十二日仲裁庭公布裁決後，北京一再重申：不接受、不參與、不承認、不執行南海仲裁的裁決，至今不變。今年四月，大陸「海南華陽研究中心」理事長吳士存，在上海出席中國國際法學會年會時，以「南海仲裁案非法裁決再批駁」為題作報告；他指出南海仲裁案之裁決存在多重法理缺陷，強調「必須徹底清除南海仲裁案之裁決遺毒」，呼籲主動精準反制、聚焦裁決的主要瑕疵，進行靶向性批駁與揭露。

十年前仲裁庭公布裁決當天，剛上任的蔡英文總統表示「完全無法接受，其結果對我國沒有任何法律拘束力」；兩天後，剛卸任的馬英九總統嚴正反駁仲裁庭關於太平島「無水、無法維持人類居住」的論點，批評仲裁結果存在嚴重瑕疵且不公，同時表態支持繼任之蔡政府不接受、不承認該項仲裁的立場。

再過一周，南海仲裁案之裁決即滿十周年，可預料菲律賓勢必加碼擴大國際文宣，聯合美日等國要求中國大陸接受、承認、遵守、執行南海仲裁案的裁決。美國國務院也很有可能發布聲明，強調此裁決具法律約束力，呼籲北京遵守。日前有立委呼籲外交部發表聲明，重申我國反對此裁決的立場。賴政府將如何表態？是蔡規賴隨？還是跟著美日菲奏唱的政治、外交、安全及戰略音樂跳舞？吾人且拭目以待。