誠實面對無人機政策的矛盾

從俄烏戰爭到美伊以衝突，戰爭經驗清楚證明：無人機正快速改變現代戰場規則。

從電子干擾、情報偵蒐到精準打擊，從廉價自殺器到高性能攻擊平台，大量、分層、低成本且可快速消耗的無人機，成為左右戰場勝負的重要力量。面對台海安全情勢，政府規畫投入數百億建構無人機戰力，成為朝野少數具有高度共識的國防政策。

然而，真正困難的地方，並不在於買或不買，而是這筆龐大採購預算究竟肩負什麼使命。

社會對此有兩種期待。一是希望國軍以最快速度取得最成熟、最可靠、最符合實戰需求的裝備，迅速建立足以嚇阻敵人的防衛能力。二則企盼藉由未來龐大的採購需求，扶植本土無人機產業，打造自主供應鏈，培育下一個具有全球競爭力的明星產業。

如果完全以建軍需求為優先，採購自然應放眼全球，以性能、可靠度、價格及交期作為主要考量。畢竟，軍購的目的只有一個，就是讓國軍在最短時間內取得最好的裝備。任何因產業政策而影響採購效率、延後建軍時程，甚至降低裝備性能與可靠度的做法，都可能增加國家安全風險。

但若以產業政策為導向，就必須給予本土廠商足夠的市場規模、研發投入、前置與試錯空間，才能累積技術、建立量產能力、完善供應鏈，甚至進軍國際市場。這意味著初期勢必面對成本較高、性能仍待提升、交期較長等現實，而這些又與國防採購追求「立即形成戰力」的要求有所衝突。

政府面對的並不是選擇題，而是一道沒有標準答案的決策題。

「魚與熊掌，不可得兼。」放在今天的無人機政策上，魚代表的是立即可用的國防戰力；熊掌代表的是長期自主的產業競爭力。兩者都重要，卻很難透過同一筆預算、同一套採購制度，同時達到最佳效果。如果沒有釐清政策優先順序，企圖用一套制度滿足所有期待，最後很可能既沒有買到最適合的裝備，也沒有培育出真正具有國際競爭力的無人機產業。

世界主要國家發展國防工業，很少單靠軍事採購完成所有任務，而是將「建軍」與「育產」視為兩套相互配合、但各自獨立的政策工具。前者以戰力為唯一考量；後者則透過研發補助、技術移轉、共同開發、出口協助及長期產業政策，逐步建立自主能力。兩條路徑彼此支援，而非彼此取代。

台灣尤其需要建立這樣的制度思維。無人機既是未來國防的重要裝備，也可能成為下一個具有國際競爭力的新興產業。但若把產業發展的責任全部寄託在國防採購上，不僅容易扭曲採購制度，也可能讓產業失去真正接受國際市場競爭的機會。

決策最困難之處，往往不是不知道要什麼，而是希望一次得到所有答案。既希望立即建立最強戰力，又希望同步培育世界級產業；希望價格最低、性能最好、交貨最快，同時還要技術完全自主。這些目標個別都合理，卻未必能在同一時間、透過同一套制度全部實現。

因此，真正考驗政府智慧的，不是宣示所有目標都要，而是誠實面對取捨，透過制度設計兼顧短期安全與長期競爭力。國防預算愈龐大，政策目標愈不能模糊。

唯有建立建軍與育產分流、協同的制度架構，才能讓每一分國防投資，同時提升國家安全與產業實力，而不是落入兩個目標都追求、最後兩個目標都落空的政策陷阱。