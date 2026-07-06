讀家觀點／八成民意支持鞭刑 政府不能只談人權

立院近日將「鞭刑公投」逕付二讀，根據最新民調，逾八成民眾支持針對重大詐欺、性侵及虐童等重大犯罪引進鞭刑。如此高的支持度，不應簡化為民粹或情緒宣洩，而是反映人民對重大犯罪層出不窮、司法量刑與執行未能回應社會期待，以及公平正義失衡的深刻焦慮。

日前，我曾與一位因跨國販毒而在新加坡服刑近十年、兩度接受司法鞭刑者深談。他坦言，真正令人畏懼的，不只是藤條抽打造成的劇痛，而是等待行刑時未知的恐懼。心理壓力遠勝於肉體折磨，也迫使他反覆思索自己所犯下的罪。第二次接受九下鞭刑時，每一鞭都讓他想到自己販毒造成無數家庭破碎，被害人的痛遠比自己更深。他告訴我，若沒有鞭刑帶來的震撼，以及後續監獄矯正制度與生活環境的改變，自己極可能重操舊業。這提醒我們，真正促成改變的，不只是刑罰本身，更是完善的矯正制度與復歸環境。

這段親身經驗令人震撼，也讓人理解為何部分實施鞭刑的國家相信其具有一定的嚇阻效果。然而，個人的生命故事，仍不能直接成為制定刑事政策的依據。

犯罪學研究長期指出，真正影響犯罪決策的，往往不是刑罰有多重，而是犯罪者是否相信自己一定會被查獲、一定會受到制裁。因此，真正具有嚇阻效果的是刑罰執行的迅速與確定性，而非一味提高刑罰的嚴厲程度。

換言之，若偵查效率不足、犯罪所得難以追回、審判曠日廢時，即使增設鞭刑，也未必能有效降低犯罪。相反地，若能提升科技偵查能力、強化跨境合作、有效攔阻詐欺金流，提高重大犯罪查緝效率，使犯罪者相信法網難逃，其犯罪預防效果往往更為顯著。

另一方面，民主法治國家也不能忽視鞭刑所涉及的人權課題。司法鞭刑直接侵害身體完整性，不僅可能留下永久傷痕，也具有高度羞辱性。《公民與政治權利國際公約》第七條明定，任何人不得施以酷刑或殘忍、不人道及侮辱性的處罰。台灣既已將兩公約內國法化，若制定鞭刑制度，勢必面臨人權保障與合憲性的嚴格檢驗。

然而，若僅以人權為由否定超過八成民意，同樣不足以回應人民對治安與司法的期待。民眾要求的不一定是鞭刑本身，而是建立一套足以有效嚇阻重大犯罪、符合罪責相當原則、真正實現公平正義的刑事司法制度。

因此，政府更應正視民意背後反映的治安焦慮，檢討重大犯罪假釋制度、提高重大暴力犯罪最低服刑比例、加重累犯刑責、徹底沒收犯罪所得，並同步強化科技偵查、跨境執法及矯正制度，使刑罰不只是懲罰，更能防止再犯、促進復歸。

受鞭刑者的故事提醒我們，刑罰或許能帶來刻骨銘心的震撼，但能降低犯罪的不只是刑罰，而是更有效的刑事司法制度。面對鞭刑爭議，政府既不能漠視人民追求公平正義的期待，也不能忽略民主法治對人權保障的堅持；唯有在人權、司法公信與社會安全間取得平衡，提出更有效且符合民主法治精神的改革，才是真正回應民意之道。