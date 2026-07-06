食安危機 最怕政府急安民

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘超標，合計約一三○○公噸。台中市第二波稽查又顯示，受影響品項達十八項、批號增至卅個，問題油流向至少三百家業者，回收約十七公噸。顯見這並非單一廠家失誤，而是整條食品供應鏈防線失守。

食安危機最怕的不是民眾恐慌，而是政府急著「替人民安心」。每次出事，主管機關總說已下架、已稽查、已掌握，消費者想知道的卻是，哪些產品已投入加工製造？哪些加工食品已被吃下肚？餐飲業者如何清查及標示？回收率為何只有約一成、甚至更低？資訊若只停在公文公告，要民眾如何信任？

業者須負第一線責任，油品不是螺絲，出了問題換一顆就好；它流入家庭廚房、便當店、夜市小吃、食品工廠、各式餐廳，最後進入人的身體。「自主檢驗」若僅是事後通報，一旦出事只能制式道歉、發個聲明，企業的社會責任就只是廣告詞。政府不能替業者代答，品牌大廠更不可搬出「供應鏈複雜」當理由來稀釋責任。

完善的食安治理，應公開物料完整流向、每日回收進度、下游產品清單、抽驗結果等資訊，並檢討高溫製程與源頭管理。民眾不是需要安撫的小孩，有權知道自己吃下了什麼；食安必須禁得起透明檢驗，才配得上消費者的每一口信任。