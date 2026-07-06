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食安危機 最怕政府急安民

聯合報／ 何仁豪／商（台北市）

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘超標，合計約一三○○公噸。台中市第二波稽查又顯示，受影響品項達十八項、批號增至卅個，問題油流向至少三百家業者，回收約十七公噸。顯見這並非單一廠家失誤，而是整條食品供應鏈防線失守。

食安危機最怕的不是民眾恐慌，而是政府急著「替人民安心」。每次出事，主管機關總說已下架、已稽查、已掌握，消費者想知道的卻是，哪些產品已投入加工製造？哪些加工食品已被吃下肚？餐飲業者如何清查及標示？回收率為何只有約一成、甚至更低？資訊若只停在公文公告，要民眾如何信任？

業者須負第一線責任，油品不是螺絲，出了問題換一顆就好；它流入家庭廚房、便當店、夜市小吃、食品工廠、各式餐廳，最後進入人的身體。「自主檢驗」若僅是事後通報，一旦出事只能制式道歉、發個聲明，企業的社會責任就只是廣告詞。政府不能替業者代答，品牌大廠更不可搬出「供應鏈複雜」當理由來稀釋責任。

完善的食安治理，應公開物料完整流向、每日回收進度、下游產品清單、抽驗結果等資訊，並檢討高溫製程與源頭管理。民眾不是需要安撫的小孩，有權知道自己吃下了什麼；食安必須禁得起透明檢驗，才配得上消費者的每一口信任。

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中聯油脂製造的某批大豆沙拉油、約一三○○公噸，檢出一級致癌物苯駢芘、超標約四倍，問題油品波及食品廠、餐飲、團膳與通路供應鏈。此刻，政府應盡速要求市面下架回收、釐清流向、公開資訊，並由檢調追查原因及責任。更重要的是，這不宜只當作單一廠商或單一環節的疏失，而是台灣食安防線的又一次警訊。

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近來發生食用油驗出致癌物事件，從油品標示爭議、食品下架標準不一，到中央、地方與業者各說各話，再度暴露我國食安管理之弊。民國六十八年的米糠油（多氯聯苯）中毒事件，造成二千多人受害，後遺症更延續數十年，至今仍是食安史上最沉痛的教訓。令人遺憾的是，油品事件至今仍層出不窮，我們是否記取了教訓、真正建立了預防機制？

食安危機 最怕政府急安民

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘超標，合計約一三○○公噸。台中市第二波稽查又顯示，受影響品項達十八項、批號增至卅個，問題油流向至少三百家業者，回收約十七公噸。顯見這並非單一廠家失誤，而是整條食品供應鏈防線失守。

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