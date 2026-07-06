聽新聞
0:00 / 0:00

食安治理 首重事前預防

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長（新北市）

近來發生食用油驗出致癌物事件，從油品標示爭議、食品下架標準不一，到中央、地方與業者各說各話，再度暴露我國食安管理之弊。民國六十八年的米糠油（多氯聯苯）中毒事件，造成二千多人受害，後遺症更延續數十年，至今仍是食安史上最沉痛的教訓。令人遺憾的是，油品事件至今仍層出不窮，我們是否記取了教訓、真正建立了預防機制？

這回最大的爭議，在於食品是否下架、是否回收，中央地方標準不一，讓消費者無所適從。但民眾健康沒有地區之別，食品只要涉及危害健康風險，就應依相同標準處置、落實「食安零容忍」。食安管理應以預防為首要，而非等到事件爆發後才亡羊補牢。尤其現代檢驗科技進步，政府更應建立分級風險管理制度；只要檢驗結果有高度疑慮，即應事先預防性下架，再迅速完成複驗、並公開資訊，才可確保消費者權益。

另一方面，不能只期待業者良心，唯有提高違法成本才可遏止便宜行事。除加重刑責、高額罰鍰，更應建立終身停業、負責人連帶賠償及懲罰性賠償制度，讓違法者付出遠高於不法所得的代價，避免「賺一次、罰一次」的錯誤誘因。

值得肯定的是，近年公益團體訴訟制度已漸受重視。遭遇食安事件，受害人往往因損害金額有限，不易個別提告，若能透過公益團體代表消費者作集體求償，不僅可降低訴訟成本，也能督促企業善盡社會責任，形成另一道保護消費者的防線。

此外，對於長期食用問題油品而承受健康風險的民眾，政府除應要求業者負起賠償責任，也應比照重大食安事件，提供必要的健康檢查補助與長期追蹤，協助民眾及早發現疾病、及早治療。當年米糠油事件後，筆者即養成輪流使用不同品牌食用油的習慣、分散風險；但食安不能只靠民眾自保，更須落實制度把關。

食安不能只講求事發後的危機處理，重要的是風險管理；事前預防重於事後究責。政府應加強各類食品源頭查核、流向追蹤、市場抽驗、資訊公開，並善用科技建立食品履歷、智慧監測及大數據預警系統。食安造成的傷害無法重來，唯有預防優先才能防堵食安問題再生。

食安 消費者 中央 食用油

延伸閱讀

聯合報黑白集／食品下架的法規與良心

【重磅快評】這次是南僑擋住致癌油 下次誰來救食安？

官員：食安稽查 各縣市強度有落差

填補救濟漏洞 消基會促設公益團體訴訟制

相關新聞

誠實面對無人機政策的矛盾

從俄烏戰爭到美伊以衝突，戰爭經驗清楚證明：無人機正快速改變現代戰場規則。

食安危機 最怕政府急安民

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘超標，合計約一三○○公噸。台中市第二波稽查又顯示，受影響品項達十八項、批號增至卅個，問題油流向至少三百家業者，回收約十七公噸。顯見這並非單一廠家失誤，而是整條食品供應鏈防線失守。

食安把關 重振台灣美食王國

中聯油脂製造的某批大豆沙拉油、約一三○○公噸，檢出一級致癌物苯駢芘、超標約四倍，問題油品波及食品廠、餐飲、團膳與通路供應鏈。此刻，政府應盡速要求市面下架回收、釐清流向、公開資訊，並由檢調追查原因及責任。更重要的是，這不宜只當作單一廠商或單一環節的疏失，而是台灣食安防線的又一次警訊。

食安治理 首重事前預防

近來發生食用油驗出致癌物事件，從油品標示爭議、食品下架標準不一，到中央、地方與業者各說各話，再度暴露我國食安管理之弊。民國六十八年的米糠油（多氯聯苯）中毒事件，造成二千多人受害，後遺症更延續數十年，至今仍是食安史上最沉痛的教訓。令人遺憾的是，油品事件至今仍層出不窮，我們是否記取了教訓、真正建立了預防機制？

南海仲裁十周年 賴政府怎表態

時間飛逝，南海仲裁案的「最終判斷」（Award，以下稱裁決）將滿十年。菲律賓洋洋得意，在國際上大肆宣傳在這場仲裁法律戰中獲得大勝，強調仲裁庭幾乎完全接受菲方控告中國大陸之十五項訴求，其中包括南海「九段線」內水域歷史性權利和島礁法律地位等問題。

讀家觀點／八成民意支持鞭刑 政府不能只談人權

立院近日將「鞭刑公投」逕付二讀，根據最新民調，逾八成民眾支持針對重大詐欺、性侵及虐童等重大犯罪引進鞭刑。如此高的支持度，不應簡化為民粹或情緒宣洩，而是反映人民對重大犯罪層出不窮、司法量刑與執行未能回應社會期待，以及公平正義失衡的深刻焦慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。