食安治理 首重事前預防

近來發生食用油驗出致癌物事件，從油品標示爭議、食品下架標準不一，到中央、地方與業者各說各話，再度暴露我國食安管理之弊。民國六十八年的米糠油（多氯聯苯）中毒事件，造成二千多人受害，後遺症更延續數十年，至今仍是食安史上最沉痛的教訓。令人遺憾的是，油品事件至今仍層出不窮，我們是否記取了教訓、真正建立了預防機制？

這回最大的爭議，在於食品是否下架、是否回收，中央地方標準不一，讓消費者無所適從。但民眾健康沒有地區之別，食品只要涉及危害健康風險，就應依相同標準處置、落實「食安零容忍」。食安管理應以預防為首要，而非等到事件爆發後才亡羊補牢。尤其現代檢驗科技進步，政府更應建立分級風險管理制度；只要檢驗結果有高度疑慮，即應事先預防性下架，再迅速完成複驗、並公開資訊，才可確保消費者權益。

另一方面，不能只期待業者良心，唯有提高違法成本才可遏止便宜行事。除加重刑責、高額罰鍰，更應建立終身停業、負責人連帶賠償及懲罰性賠償制度，讓違法者付出遠高於不法所得的代價，避免「賺一次、罰一次」的錯誤誘因。

值得肯定的是，近年公益團體訴訟制度已漸受重視。遭遇食安事件，受害人往往因損害金額有限，不易個別提告，若能透過公益團體代表消費者作集體求償，不僅可降低訴訟成本，也能督促企業善盡社會責任，形成另一道保護消費者的防線。

此外，對於長期食用問題油品而承受健康風險的民眾，政府除應要求業者負起賠償責任，也應比照重大食安事件，提供必要的健康檢查補助與長期追蹤，協助民眾及早發現疾病、及早治療。當年米糠油事件後，筆者即養成輪流使用不同品牌食用油的習慣、分散風險；但食安不能只靠民眾自保，更須落實制度把關。

食安不能只講求事發後的危機處理，重要的是風險管理；事前預防重於事後究責。政府應加強各類食品源頭查核、流向追蹤、市場抽驗、資訊公開，並善用科技建立食品履歷、智慧監測及大數據預警系統。食安造成的傷害無法重來，唯有預防優先才能防堵食安問題再生。