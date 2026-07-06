食安把關 重振台灣美食王國

中聯油脂製造的某批大豆沙拉油、約一三○○公噸，檢出一級致癌物苯駢芘、超標約四倍，問題油品波及食品廠、餐飲、團膳與通路供應鏈。此刻，政府應盡速要求市面下架回收、釐清流向、公開資訊，並由檢調追查原因及責任。更重要的是，這不宜只當作單一廠商或單一環節的疏失，而是台灣食安防線的又一次警訊。

從塑化劑、毒澱粉、油品問題，到近年的芬普尼雞蛋、蘇丹紅辣椒粉、「寶林茶室」邦克列酸中毒事件，到如今再次爆發油品致癌物超標事件；事件型態不同，卻都說明了食安不是單一問題，更考驗供應鏈治理能力。台灣以夜市小吃、各式料理、伴手禮等多元飲食文化聞名；一旦美味失去安全背書，再亮麗的招牌都得蒙塵。

現代食品供應鏈複雜，歷經原料、進口、加工、倉儲、物流、通路、消費端等等，只要其中一環鬆動就可能引發危機。雖然使食安事件完全絕跡並不容易，即使無法做到零風險，卻不代表可以零作為。關鍵在於透過制度設計、科技運用、提升管理效率等手段將風險壓低，讓問題及早發現、及時阻斷、可追溯、能究責，防患於未然。

面對食安衝擊，針對食用油、香辛料、蛋品、即食餐食等高風險品項，政府應建立風險分級抽驗制度，對異常來源與高風險業者提高查驗頻率，而非被動等待業者通報。同時，應全面檢討食用油源頭管理、原料乾燥、儲運風險、抽驗代表性、追溯制度、資訊公開及現行法令的補強空間。

此外，應落實跨部會資料串接、即時揭露流向、公開下架清單，建立完善的退換貨與補償機制。尤其，應善用科技，加速導入數位履歷和溯源、智慧感測、ＡＩ風險預警、大數據監測、快速篩檢技術等，讓食安治理從「事後抽驗」升級為「事前預警」。

食品業者更不能將食安責任交由政府單方承擔，應將食安視為核心競爭力，落實原料驗證、供應商稽核、ＨＡＣＣＰ管理、主動通報、停用機制；大型業者更應建立跨廠聯防，避免單一供應商一旦出事即波及全國供應鏈。對惡意攙偽、隱匿不報或重大疏失者，除沒收不法利得金額、提高退場成本外，更應該強化消保團體訴訟與集體求償機制。

更重要的是，民眾不僅只是旁觀者，消費者可查詢公開資訊、保留憑證、通報異常產品、支持透明業者，並讓消保團體、媒體、學界共同監督，形成社會共治的防護網。

台灣的美食競爭力不只在味道，更在於信任。食安治理不能只求短期滅火，而要透過制度、科技與決心，降低風險並落實究責。唯有政府嚴格執法、企業誠信經營、全民共同監督，才能擦亮台灣「美食王國」的招牌。