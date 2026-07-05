詐欺案癱瘓司法 或可採認罪協商

近年詐欺案件排山倒海湧入司法體系，有識者莫不疾呼當局者應當重視，拿出對策，否則司法體系恐遭淹沒、癱瘓功能。

政府於民國一一三年施行《詐欺犯罪危害防制條例》，且對於《洗錢防制法》多次進行修法，但詐團犯罪依舊盛行，令人不禁想問，此沉痾是否真因新法及政府打詐作為而獲改善？筆者執業的觀察是：警察、檢察官、法官疲於處理詐欺案，遑論有何餘裕提出反應？更貼切的形容是，司法從業人員筋疲力竭，連浮出水面，為自己片刻喘息呼吸的力氣都已不多。

據司法院網站的統計資料，近三年來，地方法院刑事第一審終結案件科刑人數，對比其中「普通刑法中的一般詐欺」科刑人數可發現：一一二年，一般詐欺科刑人數占整體百分之九點六八，一百人即有近十人詐欺犯；一一三年這個比率躍至約百分之十二；一一四年此比率更激升為約百分之十八，詐欺人數漲幅極為驚人。

自一一三至一一四年，刑事第一審終結案件科刑人數增加逾一萬九千人，其中，屬於詐欺犯者超過一萬三千人，刑事案件增加人數的七成盡是詐欺犯。姑不論此數據似難將「詐團的詐欺犯罪」獨立切割，但就實務觀察，若說近年增加的詐欺案件絕大多數是詐欺集團詐欺案件，恐怕不會有太多人反對。

為疏減案源，《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》設有偵審階段自白的減刑規定。隨著不同時期修法而訂寬嚴不一的適用要件，然大抵言之：被告在刑事程序之初的偵查程序即坦承犯罪，於起訴後的審判程序並未翻供，維持原認罪陳述，於符合法條要件下即可獲得減刑之寬典。立法目的是為節約司法資源。實務上，許多被告為希望獲得減刑，確實會在偵查中、審判中皆自白。此減刑規定之施行，有效疏減部分案件。

更細膩的觀察，許多刑事被告在偵審認罪後，收到一審法院宣告刑度，不免又想上訴爭取輕判；或為讓判決晚點確定，拖延入監時間，仍上訴第二審，以致無法達成疏減案源目的。

面對前述浮濫上訴情形，不妨活用刑事訴訟法既有「認罪協商」制度；雖設於法條規定，然於法庭運作層面，卻較少操作，不免可惜。

刑事訴訟法第七編之一訂有「協商程序」，此協商程序之聲請權乃專屬檢察官，須檢察官聲請後經法院同意，才能開啟協商程序；檢察官與被告若協商合意且被告認罪，由檢察官聲請法院改依協商程序判決，法院於協商合意範圍內即可判決。科刑範圍限於：宣告緩刑、二年以下有期徒刑、拘役或罰金。此等刑度範圍，甚有彈性，也可給真心悔悟者免囚機會。關鍵是：協商程序之判決原則上「不得上訴」，以減少二審法院案件負擔。

偵審自白減刑規定的立法美意，若再透過「協商程序」機制運作使上訴案件減少，互為配套，或更能節約司法資源。如何給予一審公訴檢察官開啟協商程序的制度誘因，值得執政當局與社會各界多方思考。