補貼的是政治還是文化？

公部門補助九把刀執導電影「功夫」逾一點五億元，最終票房僅不到五千萬元，引起輿論對政府「大撒幣」、結果慘賠的不滿。立法院教育文化委員會二日審查文化部預算，文化部長李遠對此道歉，也稱文化部影音串流平台TaiwanPlus「的確是一個災難」；緊接昨天李遠又表示當時在立法院面臨極大心理壓力，「心裡想只要保住預算就好，叫我講什麼都可以」。

國民黨籍立委翁曉玲提案將文化部編列的新台幣四千七百多萬元媒宣費全數刪除，引發朝野立委激烈爭辯。預算通過了、補貼也給出去了，卻成效甚微，此案例近年不只在文化產業發生，民眾不斷詢問：納稅人的錢是否被合理使用？

平心而論，民進黨連續執政十年，文化部已經「走鐘」，媒宣費和其他補助款，根本是為意識形態而圖利特定對象。文化部砸下一點五億元補助「功夫」，結果票房不佳慘賠，李遠在立法院備詢時坦承，「結果的確令人非常傻眼」。執導「功夫」的九把刀曾公開參與並支持大罷免，疑似「自肥綠友友」案例又一樁，輿論怎可能不質疑？

再者，近年受文化部補助的相關人員專業水平，也屢次引起爭議。二○一九年文化部補助某樂團發行的專輯，其中一首歌曲的歌詞被指過於不雅，引起極大爭議；五月七日立法院邀請文化部進行業務報告並接受備詢，立委請李遠把該歌詞唸出來，結果李遠並不願唸出口。此補助雖非李遠任內所核發，但文化部還有多少「文化」，早已備受質疑。

去年綠營搞大罷免，不少支持的導演和藝人紛紛站出來力挺，甚至有歌手高呼「合法的飯你不要嗎」，可見在政府部門眼中，「文化」一詞早已向下沉淪，與執政黨意識形態牢牢綑綁。李遠一下道歉、一下又擺出委屈姿態「為了預算，不得不低頭」，根本搞不清民眾在意什麼。一部電影的成敗、該導演的個人意識形態，並沒有那麼重要。關鍵的是，執政黨的補助，是不是只給了特定色彩的人？在官員眼中，是否只有特定意識形態的作品，才有資格搬上檯面？文化部補貼的是政治，還是文化？

眼下局面，除了刪減胡編濫造、揮霍無度的預算，應該只有政黨輪替，才能遏止人民的納稅錢被糟蹋。