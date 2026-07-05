星期透視／綠營3層次「圍蔣」 算盤恐打不響

日前，賴清德總統、台北市長蔣萬安及民進黨台北市長候選人沈伯洋同台，賴特別提到沈在內湖淹水時第一時間前往關切，並意有所指的稱這次內湖淹水的地方歷年較少看到，擺明就是想壓蔣的氣勢為沈助威；而賴站到第一線劍指蔣萬安，加上綠營議員對蔣的市政攻堅，與沈作為候選人和蔣正面對決，等於構築「合圍蔣萬安」的三層次戰略，期待產生「圍蔣」綜效。即便戰略清晰，但這如意算盤恐怕打不響。

賴為何「御駕親征」急於站上第一線？畢竟就民調與網路聲量來看，蔣或許都是藍營最強大咖，甚至有評論認為只有蔣能終結綠色政權，顯然已成賴想連任的最大障礙、頭號假想敵，當然得除之而後快，是以賴抓住機會「捧沈抑蔣」並進行合圍勢所必然。只是這三層次「圍蔣」戰略，每一層都有相當限制，未必全因蔣的形象與政績顯著，而是在於蔣團隊聯防反制到位、沈對市政專業有盲點，外加賴的論述經不起檢驗，故讓綠營「圍蔣」無法奏效。

首先，蔣團隊聯防反制到位，順勢破解了綠營議員想困蔣在議會中並將其政績打出破口的第一層操作，特別是研考會主委殷瑋在綠營議員攻堅中逆勢突圍，甚至被封為藍營新戰神。殷瑋的反擊不僅讓綠營議員氣得牙癢癢無法得分外，也展現了市府團隊合作無間的默契；殷瑋與蔣萬安的攻守搭配就像「破風手」與「衝線手」，殷瑋作為「破風手」便是在幫蔣萬安擋住攻擊的砲火，讓蔣能更游刃有餘的貫徹自己的戰略步驟，做好「衝線手」角色，衝線得分。

其次，沈或許對他原來抗中及罷免大將的人設未曾忘情，反而凸顯出對市政專業仍有不足的盲點，吾人雖肯定其與團隊已漸跳脫「花絮戰術」拚聲量的框架，開始聚焦市政議題，但問題是沈提的很多規畫，如公務員減壓或內湖交通解方等，多是蔣市府已在落實中；又如「索資ＳＯＰ」更被市府反諷綠營議員索資排名第一，在在都凸顯沈的政見規畫不夠創新、資訊彙集不夠細膩、團隊磨合不夠到位等問題。但碰到和意識形態有關的議題，他卻又「抗中」上身，如近期鳳梨釋迦事件，沈主張應協助農民將台灣水果行銷至「沒有政治前提」的地方，避免長期依賴單一市場而面臨政經風險。

深入來看，沈選北市就是要牽制蔣，畢竟賴給他這光環，沈自知難贏，但仍得凸顯存在價值，只有用抗中意識形態來為難蔣並不斷出招，鋪陳綠營二○二八抗中戰略，另一個或就是要逼蔣承諾或說出不選二○二八。但聰明如蔣者，豈不知沈的盤算，在鳳梨釋迦議題，蔣就說台東縣長饒慶鈴為農民生計發聲，根本沒問題，還是鎖定在藍軍設定的民生戰線中，冷處理沈的抗中秀；至於二○二八議題，蔣與團隊也建構回應的標準模式，即便沈強攻，或也難達目的。

最後，就算賴清德親征，想以淹水直攻蔣的市政治理，但會讓人質疑南部縣市豈無淹水問題？治水預算到底有沒用在刀口上？七傷拳效應反而明顯。

更甚者，賴還被翻出二○一八年擔任閣揆時，南部水災被批評治水不力，他卻說到「讓批評的人當上帝，有把握不會淹水」等相關論述；前年賴南下屏東勘災也表示縣市淹水是中央的問題，中央必須承擔更多的責任等，都能發現其論述已陷昨是今非的弔詭中，又豈能取信於眾？

基於以上，綠營三層次「圍蔣」恐難奏效，既然圍不住蔣，蔣破陣而出的爆發力就看綠營如何招架。

（作者為文化大學廣告學系教授）