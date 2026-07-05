大屋頂下／鄭麗文和平宣講vs.賴清德團結十講 誰比誰的空想更空想

台灣的台美中三邊關係，有兩條路線。一條是「中華民國路線」，一條是「台獨路線」。

鄭麗文訪美的主戲，可謂就是將這兩條路線攤開，進行排比，供台美中三方評比兩者在方向性與現實性的是非利害。

因此，不能只看鄭麗文的「中華民國路線」，而必須與賴清德的「台獨路線」對照，才能作出相對的評價，一碗水端平。

先作一個小結論。有目共睹，對台灣來說，「中華民國路線」當然十分艱難，鄭麗文也說「時間不在台灣這一邊」。但是，「台獨路線」卻是死路一條，亦是大家心知肚明，因為趨勢顯示「拖下去，時間必在中共那一邊」。

各方對鄭麗文此行的表現褒貶不一，有些人說她「熱情／積極／有創意／有理想」，不算是惡評；但有些人則指她是Idealist，有譯為「理想主義者」，亦有譯為「空想主義者」，被認為有貶義。

但是，大體上各方仍以相當嚴肅的態度面對她的表述、思想與操作，即使帶著幾分譏嘲說她是「空想主義者／有魅力但天真」，卻也留有幾分斟酌。

這可與賴清德的「台獨路線」作一對比。台獨在民進黨內曾有凍結「台獨黨綱」之議。陳水扁說「做不到就是做不到」（不能做騙子），邱義仁則說「除非瘋子才搞台獨」。

兩相對比，鄭麗文的「中華民國路線」或許被稱是「空想主義」，但應該沒有人指她是「騙子／瘋子」吧？

中華民國路線確實十分艱難，但搞台獨則是騙子和瘋子。

台灣面對的是：中華民國與台獨，誰比誰的「空想」更「空想」？

鄭麗文此行經歷不下十場的演說及座談，她在台美中三邊關係上呈現出前所未見的手術刀式的全面解剖分析，並面對各方的點評或攻擊，這是在台灣內部亦未曾見的大場景；而賴清德在大罷免期間進行團結十講，結果只講了四講就被迫中斷，主要原因竟是綠營內部幾乎是跪在地上求他「嘜閣講啦」（別再講啦）。

鄭麗文此行是面對三百六十度的美中台三邊閱聽人，她的論述必須在道德追求上及現實利害上試圖說服各方面，她得到了從「熱情／積極／有魅力」至「空想／天真」的評價。但賴清德為操作大罷免，欲發表只是針對綠營基本盤的團結十講，不料卻被綠營封了他的嘴巴。

上述過程，如今仍歷歷在目。若將鄭麗文此行的和平宣講與賴清德的團結十講作一對比，或能對他們兩人的是非高下作出相對正確的評價。

民進黨及綠營對鄭習會及鄭麗文訪美皆有極端惡評，但不妨想像，如果將主角換成是賴清德，會出現什麼場面？

首先，會出現賴習會嗎？賴清德說過幾次，願請習近平喝珍珠奶茶，可見他也期待賴習會。但習近平說，台獨與兩岸和平水火不容，賴習會就絕無可能。

鄭麗文在會見習近平前後，她可以說：一中憲法，中華民國的「五大奇蹟」是中華民族的共同成就，習近平也希望兩岸相互認知各別的成就。習近平還說：「只要不搞台獨，沒有外國勢力介入，其他的問題都可慢慢談。」

亦即，鄭麗文見習近平，可以主張「和平發展」。但賴清德即使見了習近平，能說什麼呢？

難道要說：「我是務實的台獨工作者，在任何職位上不變／中華民國憲法是災難／反對憲法一中／誰跟你是中國人？／中華民國的現狀就是台獨／仇中、脫中、抗中／台灣地位未定論／中共應當同意台獨／台灣對走向烏克蘭化義無反顧。」

賴清德，這就是你的賴習會嗎？

再比如，如果這次換了賴清德訪美，台獨路線連在台灣內部的團結十講都端不出來，豈有可能在美國公開駁斥川普的「反獨三句」？

鄭麗文在美國說「反對台獨／不把美國拖下水／符合美國國家利益」。賴清德難道要到美國說，「主張台獨／美國陪台獨一起跳下水／符合美國國家利益」？

賴清德在出訪史瓦帝尼前，宣稱將在史國宣示「破除一中政策」。一中政策是美國的政策主軸，那麼，賴清德若赴美更應以「破除一中政策」為主題，向美國高分貝宣講。

這是「空想」？還是「瘋子」？

鄭麗文未獲美國行政部門給予預期規格的接待，被指為遭到「放鴿子／失去美國政府的信任」。這對鄭麗文及國民黨當然是一警訊。但既然主張「不做地緣政治的棋子或棄子／台灣不做烏克蘭」或「軍購必須遵行憲法程序」，這應是可以想像及必須承當的壓力。

回過頭來，且看賴清德的美中台操作。

對美國，賴就任已逾兩年，迄仍未能過境美國本土；軍售則「六項保證」破防，由「承諾」變成「籌碼」；尤其，川普的「筆尖書桌論」，及近期發表的「不希望有人走向台獨／台獨別說有美國支持／不需要九五○○英里外的台獨戰爭」（反獨三句），更是公開打臉賴清德的「倚美謀獨」。

對中國大陸，則整個台灣，海峽中線消失，禁制海域消失，最近東部海域又因對日菲挑釁的因應錯誤引進中共趁虛而入。至此，整個台灣四面八方，天空、陸地、海面、海底悉已進入中共的戰略參數，就等著由演轉戰。

賴清德面對如此失敗又危疑的台美中關係，居然還有興致以嘲笑鄭麗文受到美行政當局接待降格為政爭話題。這豈不是正如賴清德自己所說：「自家揹金斗，還要替人看風水。」

如前所述，中華民國路線當然十分艱難，但已有可能建立「反對台獨／其他問題都可慢慢談」的兩岸默契，仍可期待。台獨路線則擺明了是「仇中／脫中／抗中」，要以「豪豬／巷戰」來「以武保獨」，將台灣烏克蘭化，高中生也列冊備戰，勝算如何？

台灣站在這個十字路口上，何去何從？

在此時此際的節點上，賴清德應當回應鄭麗文的要求，公開舉行一場「賴鄭會」。為什麼鄭麗文可在北京及美國作深水區的討論，而賴鄭二人近在咫尺，賴清德卻堅拒與鄭麗文當面對話？

身為總統，這是龜縮，也是失能與失格。

期待賴鄭會。國人有權利知道：誰的「空想」更「空想」？

瞻望二○二八年，面對「在二○二四年只有百分之四十的賴清德」，藍白合的政治綱領應是：「實踐主流民意／重建國家正義／維護兩岸和平／引領人類文明」。