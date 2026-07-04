創作者「投毒」AI的背後焦慮

百萬網紅蔡阿嘎日前因發起「ＡＩ生成圖與日本街頭畫家肖像畫誰贏」的網路投票，遭大眾「炎上」並道歉。這起風波不單是一次公眾人物的言行失當，更無意間揭開創作者長期面對生成式ＡＩ掠奪、侵權時，內心深處最敏感且巨大的焦慮。

當台灣、日本大眾驚覺「將真人創作與ＡＩ生成圖並列比較」是種冒犯時，在藝術家相關社群平台，許多創作者已展開一場寧為玉碎的「下毒」運動，他們集體利用Nightshade與Glaze等工具，在自己的作品中嵌入肉眼難察的像素干擾。一旦ＡＩ科技大廠未經授權抓取這些圖片，就會導致其ＡＩ訓練模型錯亂，生成出與指令完全不符的內容。

從網紅蔡阿嘎發起網路投票，到國際藝術家的技術自衛，反映的都是同一個失能的現況：對原創者的集體剝削與不尊重。藝術家下毒，要的從來不是毀滅科技，而是捍衛最基本的著作權益，即未經著作權人同意不得擅自利用。

我國人工智慧基本法雖已於今年初施行，但面對文創產業崩解的危機，相關部會的配套依舊牛步。政府應盡速修法，明確規範ＡＩ利用他人著作訓練的合法界線，並建立合理的利潤分配機制，讓著作權人能獲得合理的報酬。如此，數位世界的毒藥自然會化為良藥，科技與人類的創造力才能真正共生。