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加薪「安慰劑」 解不了教師困境

聯合報／ 林柏寬／國中教師（台南市）
行政院拋出加薪方案，包括專業加給、主管職務加給各定額調增2000元以及通案調薪4%。記者曾學仁／攝影
行政院拋出加薪方案，包括專業加給、主管職務加給各定額調增2000元以及通案調薪4%。記者曾學仁／攝影

面對日漸擴大的「師資荒」，行政院拋出「定額調增兩千元專業加給、明年通案加薪百分之四」誘餌。然而，在殘酷的經濟現實面前，這幾千元不過是自欺欺人的「安慰劑」。

首先，卅年的對照戳破了實質薪資的假象。民國八十三年，台灣基本工資為一萬四千餘元，一位大學畢業初任公立學校教師，月薪約三萬二至三萬五千元。更重要的是當年教師「免繳綜合所得稅」，帳面數字即為實質可支配所得。

今年基本工資調升至近三萬元，反觀現在的初任教師，即使算上最新加給，起薪也僅約四萬八至五萬一千元，與基本工資的倍數跌至一點六倍。若再扣除提撥費率攀升的退撫基金與依法繳稅等「隱形成本」，教職在就業市場上的吸引力與實質購買力，均面臨斷崖式下跌。

其次，薪資結構的扁平化，拉大了理科人才投入教育的「機會成本」。在ＡＩ浪潮席捲全球的今日，數理優異的畢業生，若選擇進入科技業或數據分析領域，起薪動輒七萬至十萬元，兩、三年內年薪破百萬元輕而易舉。反之，若選擇當老師，必須先熬過無薪實習、自費考照，最後僅能領五萬元出頭的死薪水，又怎能苛責年輕人集體逃往產業界。

最後，教育現場權責的極度不對等，成了壓垮年輕人投入師培的最後一根稻草。過去的老師面對的是尊師重道的校園；現在的老師，卻必須扛起更複雜的班級經營、特教融合需求，以及無所不在的恐龍家長投訴風險。

這種高風險、高勞動、低回報的結構性困境須正視。一次性專業加給及加薪百分之四對比卅年前的教職榮景，若無大幅度調薪，台灣教育終將在頂尖人才轉身離去中，走向無可挽回的平庸化。

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