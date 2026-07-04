讀家觀點／讓黑鮪登上永續管理的國際舞台

漁業署日前公告，今年太平洋黑鮪將自七日起停止捕撈。不過，決定太平洋黑鮪未來命運的關鍵時刻，正要在國際舞台上展開。

每年黑鮪季的焦點幾乎都落在「第一鮪」的拍賣價格上，彷彿黑鮪季只是一場海鮮嘉年華。然而，台灣今日能夠捕撈到更多黑鮪，配額得以增加，這其實是超過十年在地管理與國際合作所換來的成果。

十多年前，太平洋黑鮪幾乎走到族群崩潰的邊緣。根據長期參與國際漁業管理會議張水鍇教授的資料，被譽為「海中黑金」的太平洋黑鮪，全球漁獲量在兩千年一度跌至歷史低點。台灣的黑鮪漁獲量也從三千餘公噸一路下探到二○一二年僅剩二一四公噸，其中造成最大傷害的是大量捕撈幼魚的漁業，並非台灣以大型成年黑鮪為目標的鮪延繩釣。幼魚來不及長大繁殖，才是掏空黑鮪未來的根源。

二○一四年中西太平洋漁業委員會（ＷＣＰＦＣ）通過嚴格措施，規定幼魚配額減半、成魚配額不超過基準年水準，並自二○一五年實施。當時台灣配額被緊縮在一七○九公噸，但包含台灣在內的國家堅守「讓科學說話」的原則，未因短期利益妥協；二○一七年，ＷＣＰＦＣ與美洲熱帶鮪魚委員會（ＩＡＴＴＣ）共同通過重建計畫。

之後，黑鮪資源逐年回升，持續超前原定時程達到原定目標。國際區域漁業管理組織自二○二二年起同意配額增加，台灣配額近年也接連擴大。

台灣是ＷＣＰＦＣ重要會員，自二○一○年起就針對太平洋黑鮪實施各種強化管理的措施；而國際漁業配額的基礎在於歷史漁獲資料、卸魚申報與合規管理，一個國家的表現會直接決定它在國際談判桌上的分量。正如六月初漁業署長王茂城前往東港關心黑鮪產銷狀況時所提到的，今年台灣從黑鮪季開始便積極管控黑鮪捕撈量，這不僅是穩定產業的努力，也是對國際管理的負責回應。永續漁業的精神，不是捕得少，而是捕得久、捕得穩、捕得有憑有據。

三月，ＷＣＰＦＣ與ＩＡＴＴＣ聯合工作小組選定「新港灘管理程序」作為太平洋黑鮪長期管理的科學工具；其核心精神是以預先議定的科學規範來管理漁業，以脫離每年淪為利益角力的政治談判模式。依規畫，這套管理程序會在本月上旬的聯合工作小組會議中正式確認，隨後分別於九月提交ＩＡＴＴＣ、於十二月ＷＣＰＦＣ年會通過。如順利，太平洋黑鮪可望在年底，首度擁有一套穩健、透明、以科學為本的長期管理機制。

一套好的管理可以提供長期穩定的配額預期，讓漁民不必年年仰賴變數極大的政治談判，對台灣的好處具體且長遠；同時，台灣對新港灘管理程序的支持也可展現負責任的漁業國形象，降低在歐美市場產生貿易摩擦的風險。台灣已在三月的工作小組會議展現積極角色，這個動能須在本月、九月、十二月的關鍵會議中持續延伸。

太平洋黑鮪的復甦不是邀請我們「盡情利用」的訊號，而是邀請我們「更負責任地管理」的訊號，新港灘管理程序正是讓這份責任有制度保障的最佳工具。當今年黑鮪季於七日結束時，那不是故事的結束，而是另一個更大故事的開始；那個結局，正等待我們在下半年的國際會議中一同寫下。