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軍公教調薪非數字遊戲

聯合報／ 于思遠／自由業（桃園市）
行政院拍板116年度軍公教員工待遇方案，中小學教師本俸調升4%，學術研究加給、主管職務加給定額調增2000元。聯合報系資料照
行政院拍板116年度軍公教員工待遇方案，中小學教師本俸調升4%，學術研究加給、主管職務加給定額調增2000元。聯合報系資料照

行政院日前通過一一六年軍公教待遇調整方案，通案調薪百分之四，專業加給與主管職務加給定額調增兩千元，受惠人數約七十二萬。若只看單一年度的調幅，這一步似乎不算小；但若將這組數字放在更長的時間軸上，真正的問題才會浮現。

過去十年，台灣人均GDP成長百分之九十三點二，軍公教待遇累積調幅僅百分之十四點七，兩者落差超過六倍；同一期間最低工資調幅達百分之四十七點四，與軍公教待遇之間存在逾卅二個百分點的鴻溝。十年來消費者物價指數累計上漲逾百分之十六，軍公教的實質購買力在通膨中持續流失。

此次軍公教待遇調升百分之四涉及中央經費，加上新版《財政收支劃分法》後中央地方財源大幅變動，財政條件確實須審慎考量。然而，當調薪的速度跟不上物價、脫離經濟成長與民間薪資水準等客觀指標時，政府的善意便難以轉化為實質的制度改革。

調薪制度的病灶，得從法制面尋找。現行軍公教待遇調整僅依行政院《全國軍公教員工待遇支給要點》辦理，既無法律授權，也沒有客觀的啟動條件與調整公式。人事總處雖已研擬待遇調整條例草案並報送行政院，但至今未能排入院會討論。在野黨版本提案將消費者物價指數累計成長百分之三設定為調薪啟動門檻，審議會則納入軍公教代表與專家學者，力求決策透明化；然而，亦有聲音質疑這些主張可能失去調整彈性。從民國一○五年喊到一一五年，公務員調薪法制化整整拖延十年。

當調與不調、調多調少全憑行政裁量，制度便難以建立正當性。在野黨提案要求審議會納入軍公教代表與專家學者，某種程度也凸顯現行機制缺乏基層參與空間。

在各職系中，教師群體承受的結構性剝奪感最為深刻。學術研究加給本應反映教師的專業地位，但在歷次通案調薪中，這項加給從未獲得制度性的檢討與調整。一一四年導師職務加給由每月三千元調升至四千元，但這些零星的調整並未觸及問題核心。全教會與全教總多次呼籲，專業加給與學術研究加給應隨經濟發展同步調整，至今未獲具體回應。

目前已有四成持證教師放棄教職，人才流失早就不是警訊，而是正在發生的事實。今年首季台灣經濟成長率高達百分之十四點五五，教師團體要求百分之十的合理調幅，行政院長卻以對經濟結構衝擊較大為由回應，未能說明調薪的科學依據何在。

軍公教調薪不應停留在調多少的數字之爭。從人均GDP成長與待遇調幅的脫節、法制化長達十年的延宕，到教師專業加給的結構性忽視，每一項事實都指向同個方向。唯有推動待遇調整法制化，讓調薪回歸經濟成長率、消費者物價指數與民間薪資水準等客觀指標，且軍公教代表有實質的參與權，才有機會終結「齊頭式平等」的虛假公平。待遇調整不是執政者的恩賜，而是國家對軍公教人員應有的制度責任。

軍公教 最低工資 行政院 GDP 消費者物價指數

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