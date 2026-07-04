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廢棄油品 應妥善處理

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）
台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲下架情況。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲下架情況。圖／台中市食安處提供

國內爆發嚴重的油品食安危機，中聯油脂爆出大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標。這些含致癌物的油品除了必須徹底清查外，另有兩個重要問題：一是追查油品受汙染的來源，二是這批油品的處理問題。

就前者而言，有別於前幾年所爆發的餿水油事件、不肖業者蓄意將回收劣質油混充入為新鮮油中，是原料來源問題；此次沙拉油含致癌物苯駢芘的事件，非來自黃豆原料，而是來自生產製程，情節類似之前的米糠油含多氯聯苯事件。

此次沙拉油被檢出的致癌成分苯駢芘是多環芳香烴化合物，化學結構穩定、形成途徑相當多元，如油脂高溫加熱過程的化學反應，柴油、煤炭等不完全燃燒也可能產生。因此主管機關應對源頭工廠的生產設備、廠房空間等徹底檢查，找出汙染源，確保未來生產的油品安全無虞。

再就這批問題油品的處理而言，不能送去焚化廠燒掉，熱值太高，可能比一般廢棄物高近十倍。除非分散開來與一般垃圾混合後，逐批均勻混燒，否則焚化時瞬間大量放熱，將超過焚化爐設計時可容忍的熱負荷，使爐膛受損、影響後續處理效能，為害甚大。

高達好幾千噸的受汙染沙拉油雖是不能再供食用的廢棄物，但仍具回收再利用價值，可以交由燃料油業者生產「再生燃料油」，作為工廠鍋爐或製程的燃料；絕不能作為飼料原料利用，否則還是會經由食物鏈進入人體，因此嚴密控管流向、避免再次流入市面十分重要。

廢棄物 大豆沙拉油 沙拉油

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