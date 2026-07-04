吃得安心 不該是奢望

近日大廠牌食用油爆出食安危機，民眾籠罩在「食不安」的陰影中。問題油品可以下架回收，消費者也可以退換貨；但若這些致癌油品已做成食品加工，例如醬料、火鍋湯底、麵包、蛋糕、餅乾零食、油炸食品、冷凍加工食品等等，幾乎都在我們的日常生活中，根本防不勝防。

相關單位正追查油品流向，涉及多家食品業者、餐飲品牌及通路。據報導，下游業者有兩百多家中鏢。看到名單讓我心頭一沉，名單中的連鎖咖啡店去過、知名牛排店吃過，身為父母，更擔心孩子是否吃得安全。

食安事件延燒，不禁要問：究竟還有什麼東西可以安心吃？朋友打趣說，懷念以前自家炸豬油的日子，還是豬油比較靠譜，至少不含致癌物，只要不過量，可以吃得安心。

食品安全不能只靠業者的良心，更需政府建立嚴密監督機制。若一再出問題，民眾也只能自求多福。我跟女兒說，短期內盡量少外食、多自煮、多吃原型食物。因食安風暴不只傷害健康，還有對政府及企業的信任。

期待政府確實把關，讓民眾知道哪些食品安全，哪些需要回收？不必每天壟罩在食不安的焦慮中。讓民眾吃得安心放心，不該是種奢望，而是每個人的基本權益，不是嗎？