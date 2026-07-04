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半世紀食用油問題3缺失

聯合報／ 王福闓／品牌再造學院院長（台北市）
國內出現食用油檢驗問題，許多小吃攤商每天都要用多桶食用油，對於食安問題希望政府嚴加把關。記者劉學聖／攝影
國內出現食用油檢驗問題，許多小吃攤商每天都要用多桶食用油，對於食安問題希望政府嚴加把關。記者劉學聖／攝影

台灣食用油食安問題近半世紀反覆上演，從工業汙染、餿水油、混油詐欺，到製程汙染，每一次事件都不僅危害國民健康，更重創消費者對食品產業的信任。

一九七九年，彰化油脂公司生產米糠油時，因設備老舊導致工業用多氯聯苯（ＰＣＢ）滲入油品，並在高溫下伴隨產生毒性更強的多氯二苯並呋喃（ＰＣＤＦ）。衛生署於十月公告問題油品，但汙染早已流入家庭、便當店及校園，造成約兩千人中毒，患者出現氯痤瘡、免疫異常等症狀。由於多氯聯苯難以排出體外，甚至可透過胎盤與母乳傳遞，影響下一代，成為台灣最嚴重的食安公害之一。

一九八五年中秋節前夕，德泰油行遭查獲長期收購廚餘、餿水提煉劣質沙拉油，十年間售出逾二二○萬公斤問題油品，不法獲利逾六千萬元。諷刺的是，負責人平日自備便當、不敢外食，卻將黑心油販售給社會大眾。事件重創糕餅、月餅市場，許多店家雖公開油品來源自清，仍難逃消費者疑慮。

二○一三年，大統長基公司以低價油混充高價橄欖油、葡萄籽油，並違法添加銅葉綠素染色；二○一四年，強冠公司向地下油行收購廚餘、餿水及病死動物油脂，混製成豬油販售，波及超過一千家業者；同年，頂新旗下正義公司再爆發油品安全爭議事件，儘管後續司法認定存在不同見解，仍極大打擊消費者對食安的信心。

近日中聯油脂通報大豆沙拉油檢出第一級致癌物苯駢芘超標，檢出值超過法定標準四倍，約一三○○公噸油品流入泰山、福壽、福懋等油廠。值得注意的是，上游自主檢驗原本合格，直到下游廠商南僑複驗才發現異常，顯示自主檢驗機制存在明顯漏洞。受影響品牌涵蓋多家知名餐飲集團，各縣市展開全面稽查。

回顧歷次事件，可以發現其代表不同類型的食安風險：一九七九年屬工業汙染、一九八五年與二○一四年屬非法回收再製、二○一三年屬商業詐欺與標示不實、二○一四年頂新案涉及原料用途爭議，而此次則可能源於製程品質管控失當。然而，共同問題始終存在於制度執行與監管不足。

此次事件再次暴露三項缺失：第一，自主檢驗高度依賴業者，上游合格、下游超標，顯示制度失靈；第二，大型油廠年產量龐大，現行檢驗頻率不足；第三，若汙染源來自製程，代表品質管理仍有重大漏洞。

每次食安事件後，政府都修法、加重刑責、建立追溯制度，但風頭一過，執行力與監督強度往往逐漸鬆散。這次苯駢芘事件再次提醒我們，食品安全從來不只是法規問題，更需要企業誠信、自律、完善的品質管理，以及政府持續且有效的監管，才能真正重建消費者對食品供應鏈的信任。

中毒 食安 衛生署

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