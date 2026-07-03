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讀家觀點／台灣牛奶通路商最賺 政府不管？

聯合報／ 方怡／家庭主婦（台北市）
全球統計數據庫日前公布牛奶市場價格排行榜，台灣牛奶零售價格高居全球第一。圖為台灣市售國產鮮乳。聯合報系資料照
全球統計數據庫日前公布牛奶市場價格排行榜，台灣牛奶零售價格高居全球第一。圖為台灣市售國產鮮乳。聯合報系資料照

昨天大陸國台辦例行記者會上，有記者詢問台灣牛奶價格貴的相關問題，國台辦則回應稱大陸城市鮮奶平均零售價約為台灣奶價的一半。近日全球最大生活成本資料庫Numbeo發布的調查指出，台灣的牛奶是全世界最貴的，就算不與所得低於台灣的大陸相比，物價及所得高於台灣、不是牛奶產地的香港和新加坡，奶價也較台灣便宜。台灣奶價更是日本的一點八倍；台灣某美式賣場的牛奶，同容量售價是美國的二點二倍。

牛奶是許多人的必需品，更是很多奶茶及休閒飲品的添加品，乳製品一年的消費額超過四三五億元。國人平均每人每年喝廿二公斤的鮮乳，比日本的卅公斤、美國的九十公斤要低很多；但仍是年年成長，顯示台灣是牛奶消費潛力很大的市場。

但台灣的牛奶為什麼這麼貴？並不是酪農賺取暴利，相反的，台灣酪農所產牛奶的收購價只有零售價的百分之卅，稍低於日本、比美國的百分之廿要高，但美國因規模化生產、低成本運作，酪農整體獲利超過台灣。台灣牛奶售價偏高，最主要是通路費用非常高，一般便利商店收取的通路費即在百分之卅五到百分之五十之間。

誠然，牛奶和其他商品不同，需要冷藏，所以通路費比其他的商品都高；台灣只有某美式賣場，走量大、低毛利模式，牛奶通路費百分之廿，所以牛奶的售價相較其他通路也比較低。但台灣的牛奶通路費之高，顯然在全世界仍是名列前茅，例如香港、新加坡約百分之廿五，美國只收百分之廿；且項目更是繁多，有上架費、冷藏電費、廣告費、合約費等。通路費結構扭曲，酪農苦，消費者也喝不到便宜的牛奶。

台灣現在牛奶進口關稅，配額外每公斤十五點六元，再加百分之十五關稅，除了紐西蘭，從去年開始就免稅進口。台美貿易協議生效後，美國鮮乳可免稅進入台灣，盼能壓低台灣的牛奶零售價。鮮乳的保鮮期有限，目前紐西蘭的牛奶因船運時間長，只能以保久乳的方式在賣場銷售，牛奶並沒有價格優勢。

台灣消基會在二○二五年，也做了牛奶國際訪價，台灣名列前茅，是歐美地區的兩至三倍。聯合新聞網、食力也確認通路上架費結構是牛奶價格居高不下的主因。消基會多次呼籲，希望政府對於牛奶的通路費，能介入和通路商進行協商、管理，但都沒下文。台灣的牛奶價格在全世界居前列，消費者付出高價，酪農也沒有增加收入，反而是通路商賺大錢，這公平嗎？

牛奶 國台辦 香港 酪農 免稅 關稅 消基會

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