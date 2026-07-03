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論AI製藥走向臨床…開創護國神山群 制度須跟上

聯合報／ 廖明輝／中華經濟研究院輔佐研究員（台北市）
國民黨主席鄭麗文表示，希望國民黨智庫全力研擬白皮書，在AI時代創造下一個護國神山群，要再一次證明給全世界看，台灣國民黨執政可以創造經濟奇蹟。記者曾學仁／攝影
國民黨主席鄭麗文表示，希望國民黨智庫全力研擬白皮書，在AI時代創造下一個護國神山群，要再一次證明給全世界看，台灣國民黨執政可以創造經濟奇蹟。記者曾學仁／攝影

國民黨主席鄭麗文日昨在中常會表示，台灣不能只停留在口號，必須提出正確的重大政策、打造產業孵化環境，讓更多台灣優秀年輕人找到舞台，開創下一波「護國神山群」。鄭麗文在談話中提及參訪北京中關村、與ＡＩ藥物遞送公司台灣創辦人互動的經驗，這場討論真正重要之處，是在台灣是否看懂ＡＩ生醫產業的核心戰場—藥物能否被精準、安全、穩定地送到病灶細胞，才是ＡＩ製藥從想像走向臨床的關鍵。

近年來ＡＩ製藥聲量極高，彷彿只要演算法足夠強大，新藥研發時程就能大幅縮短。然而生醫產業從來不是單靠模型即可勝出產業，ＡＩ可以協助靶點發現、分子設計、毒性預測與試驗規畫，卻無法自動解決藥物進入人體後的遞送問題；特別是ｍＲＮＡ、基因編輯工具、蛋白質與其他大分子療法。因此真正的難題不只是設計出新藥，也在於如何避開免疫系統、穿越生理屏障抵達特定細胞，並在適當時間釋放有效劑量。

鄭麗文所提及的ＡＩ藥物遞送公司之所以能受資本市場追捧，反映全球產業對改善藥物遞送瓶頸的高度期待。誰能夠把ＡＩ設計及奈米材料，與藥物動力學、細胞靶向、ＧＭＰ製造與臨床驗證整合起來，誰就可能掌握下一代生醫平台技術。從這個角度來看，鄭麗文主席借台灣青年創業案例，提醒台灣重視ＡＩ生醫並非沒有意義。但公共論述愈是關係重大，愈不能以神話取代驗證。

「獨步全球」、「體內導航」、「修復病灶細胞」敘述作為願景可理解；但被當成已充分實現的事實，就必須接受臨床數據、同儕檢驗、法規審查與長期安全性檢驗。生醫產業不是展示概念，是承受人體風險的產業。政治人物若急於把新創成功包裝為政黨路線證明，反可能模糊科技政策最需要的嚴肅性。

所謂重畫ＡＩ時代的經濟路徑，不能只是選舉語言，也不能停在ＡＩ加生醫口號。台灣真正的課題，不是從零打造另一套生醫產業，而是讓ＡＩ藥物設計、ＲＮＡ療法、奈米遞送、細胞與基因治療、智慧醫材及臨床試驗相互銜接，並在資料治理、隱私保護、化學製造管制（ＣＭＣ）製程放大、ＧＭＰ製造、法規審查、創投投入與國際市場之間建立可運作機制。

更重要的是，台灣要培養懂ＡＩ、懂材料、懂臨床、懂法規科學與國際市場的跨領域團隊。台灣不缺聰明人才也不缺科技想像；欠缺的是能把人才留住、研發接住、風險管住、並把成果送進臨床的國家能力。政治人物可以提出願景，但不能急著造神。藥物要能送得到，ＡＩ才算數；制度也要跟得上，台灣才能真正開創護國神山群。

鄭麗文 北京 AI 藥物 護國神山

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