媒體用AI 要有人為判斷

《聯合報》用很大的篇幅討論ＡＩ內容海嘯，ＡＩ生成內容真偽難辨，媒體的權威性又在哪裡？新聞媒體使用ＡＩ，已經成了不可逆的趨勢，新聞不是娛樂事業，應以事實為基礎，避免臆測與偏見，但ＡＩ能避免臆測與偏見嗎？

ＡＩ不是人更不是神，它只是從海量資料中，重新組合、篩選、比對，即使是資料比對都未必正確。我曾經用一張在住家陽台隨手拍的照片問ChatGPT這是什麼鳥？答案是「台灣藍鵲」，但找另一人用不同手機、同照片問ChatGPT，答案卻是「紅嘴黑鵯」，問了鳥類專家才確定是紅嘴黑鵯。

資料查詢呢？問民眾政黨移轉、缺席投票制度公投內容，ChatGPT告訴我，公投主文是「您是否同意政府應於兩年內立法建立缺席投票制度，讓在本國不同地區或在國外的選民可行使投票權」，範圍包含國外，但事實上是民眾黨要優先推動國內不在籍投票，再逐步研議開放至海外選民，兩者有明顯不同，但ＡＩ並沒有講清楚。

撿到籃子的未必就是菜，有真有假，如外電翻譯、訪問音檔文字化、文字或拼音檢查，使用ＡＩ自是無妨，但最後人為用心校正絕對不可省，否則音檔是「自古英雄多寂寞，唯有飲者留其名」，文字稿變成「自古英雄多寂寞，唯有『淫者』留其名」，那就好笑了。

新聞寫作方面，只要將五Ｗ一Ｈ餵給ＡＩ，ＡＩ當然可以組成一則新聞，但這絕對不合適立馬可用；新聞元素的輕重或複雜的政治新聞、國際要聞，所涉及的種族、文化、宗教、國家利益、意識形態，還是需要人為介入判斷，ＡＩ無法取代直接產生新聞。

電視新聞重畫面，突發性災難、凶殺刑案沒有畫面就由ＡＩ生成，以滿足觀眾「偷窺慾」，這是搶收視率的無奈，但不可取，新聞要的是「真」，臆測的模擬影像有多少真的成分？一則事件，不同記者有不同的觀察點，餵給ＡＩ的「提示」也會不同，生成的影像自然不同；此外，新聞ＡＩ生成畫面會不會誤導檢警辦案甚或法官量刑？因此電視新聞的ＡＩ重建畫面，應避免擬真而導致引人錯誤，讓觀眾信以為真，所以報導時應適當揭露，顯著標示「ＡＩ模擬畫面，請斟酌判斷」，將詮釋權交予閱聽人。

新聞媒體的價值在於機構的嚴謹「守門」，資料變成資訊，資訊變成新聞，都經過層層把關，這是建立「信任度」最主要因素。「機構把關」是媒體最重要資產，立場不論，但至少不會造假，沒有機構把關與守門，新聞媒體組織就和信口開河的網紅無異。

當然媒體有其意識形態與立場，這是知識分子辦報的堅持，應該被容許的，早年在中國梁啟超等文人辦報，日治時代的台灣《民報》，都是「文士發抒理想」，心中自有一條線一把尺；即使連橫辦《三六九小報》，談的是風月，但何嘗不是政治高壓的「發抒理想」管道，呈現對世道的態度。因此正經辦報，尊重；遊戲人間，同樣尊重；部分台灣媒體即使各擁藍綠，但只要是因循知識分子的堅持，不是以立場獻媚牟利，也應予以尊重。

使用ＡＩ處理新聞或生成影像，應回歸新聞基本原則：事實查證與平衡報導，盡可能讓新聞接近社會真實，如何接近社會真實？請記得ＡＩ提供的只是「菜」（素材），要變成「料理」（新聞），還是需要人為的校正回歸。