吳乃仁管收12天 赤裸裸政治放水

台糖前董事長吳乃仁因涉及台糖售地弊案，雖已服刑完畢，卻留下巨額款項未償還，日前更在台中地方法院上演了一齣令人瞠目結舌的「捉放曹」戲碼。

吳乃仁因積欠高達一億餘元未清償，遭法院裁定管收並解送看守所。豈料，竟因債權人台糖公司主動「撤回聲請」，讓這位新潮流大老在管收十二天後便匆匆獲釋。這起事件表面上是民事強制執行程序的變更，卻也讓人質疑，是否執政當局利用公權力護航派系大老、不惜犧牲全民資產的政治特權始然？

必須嚴正釐清一個根本觀念，台糖所要追討的絕非一般民間企業的商業盈虧，而是不折不扣的「國家債權」。台糖的資產屬於全民，高達一億餘元至今無法追回的款項，最終的承擔者是流汗納稅的台灣人民。當升斗小民因欠稅或微小債務，動輒遭國家機器雷厲風行地限制出境、查扣財產，甚至鐵面無私地管收時，為何一遇到當權派系的核心人物，握有國家債權的國營事業竟可「主動撤回管收聲請」？這種「綠能你不能」的雙重標準，如何叫基層百姓信服？

法院的裁定與聲明，如實反映了司法的無奈。法院指出，吳乃仁能獲釋，完全是因為台糖撤回了聲請；換言之，不是司法放過了吳乃仁，而是台糖自廢武功，主動放下了法律賦予最有效的追債利器。管收制度是強制執行中，逼迫債務人吐出隱匿財產的最後手段，往往在管收壓力下，債務人才會屈服，並提出具體的還款計畫。台糖在最關鍵的時刻高高提起、輕輕放下，這背後究竟承受了什麼來自高層的政治壓力或派系關切？

面對社會排山倒海的質疑，台糖公司事後僅發表「願意協商」的蒼白說明；這種擠牙膏式的回應，非但不能化解外界疑慮，反倒像是為權貴量身打造的脫罪說詞。身為全民資產的看守人，台糖必須向全民交代，協商的具體內容為何？何時是還款的履行期限？債務人提出了什麼等值的財產擔保方式？更重要的是，若未來的協商只是拖延戰術，導致最終破局，台糖將採取什麼毫無妥協空間的法律強制措施？唯有資訊完全公開透明、接受社會大眾的公評，才能洗刷國營事業淪為政治權貴提款機的惡名。

司法是維護社會公平正義的最後防線。人民對司法的信賴，繫於「法律之前人人平等」這條鐵律。執政黨過去高喊司法改革、「清廉勤政愛鄉土」，如今面對自家大老巨額國家債務，卻讓一場公信力的政治過場秀真實上演。這絕非一樁單純的財產追討案挫敗，而是當權者以政治凌駕法律、對法治最粗暴的踐踏。