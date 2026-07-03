政院命政務官「停職」 豈有此法

行政院政務委員楊珍妮因遭內部調查認定涉及職場霸凌，院長卓榮泰先宣布自七月一日起「停止職務」，隨後由總統發布免職令，同日免職。短短一日內從停職到免職，看似回應輿論，但更值得質疑的是，我國政務官是否有「停職」制度？行政院長依據什麼法律命令停職？

法治國政府必須依法行政。憲法第廿三條明定，對人民權利之限制須以法律為之；同時，行政程序法第四條亦規定，行政行為應依法為之。任何行政作為都應有法律依據，尤其涉及公職人員身分變動，更不能憑政治考量或輿論壓力創設制度。

憲法第五十六條規定，政務委員由行政院長提請總統任命之，至於免職則未有規定。政務人員屬政治任命，其法律關係建立於任命與免職。政務官不適用公務人員考績法、公務人員保障法的停職規定，也沒有其他法律明文規定政務人員「得予停職」；其法律地位只有「任命」與「免職」，不存在「停職」。

因此，若行政院長認為政務官不適任，應依憲法第五十六條程序提請總統免職，由總統發布免職令；若仍適任，則應繼續任職。法律未規定「停職」，行政院即不應自行創設；否則，今日可停職，明日是否也可「停薪」或「停權」？行政權若任意創設制度，即非依法行政，亦違反憲法第廿三條之法律保留原則。

此外，本案也涉及程序正義。行政程序法第一○二條規定，作成限制或剝奪權利的處分前，原則上應給予當事人陳述意見的機會；同法第一○三條亦規定，例外情形須有急迫必要，方得不適用前條規定；此為正當法律程序的核心，亦呼應憲法第十六條保障人民訴訟權及程序保障精神。楊珍妮表示未獲充分答辯機會，並擬尋求司法救濟；故不論結果如何，行政院須知調查不僅要追求事實，也須符合程序正義。

依法行政與正當程序是法治國的兩大支柱。政府要求企業建立反霸凌制度，自身更應依法行事；若行政院可在無授權下創設停職制度，其他機關是否也可比照？本案亦凸顯政務人員相關規範法制的不足；現行制度對政務官的權利義務、調查程序、停職、迴避、救濟等缺乏完整規範，若遇重大爭議只能「政治處理」，亟易引發權利義務爭議。

本案是促成政務人員法制改革的機會，立法院與行政院應盡速制定完整的政務人員法制，明定任免、調查、利益衝突、暫停職務及救濟程序，使人事處分有法可循。最大的問題不只是沒有法律，而是以政治決定取代法律。政務官可去可留，也可依法免職；但法律未規定停職，就不應先「停職」再予免職，否則不但損及法律保留原則，法治國亦蕩然無存。