大陸民族團結法 針對內部矛盾

中共全國人大今年三月制定通過「民族團結進步促進法」，於七月一日施行，台灣有部分輿論指稱該法有跨境鎮壓等疑慮，卻缺乏基於事實的法理分析。

首先，該法施行後，台灣人是否會因「不支持統一、不認同共同體」即被視為台獨，而遭受懲治？二○二四年中共頒布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，賴清德總統曾多次稱，台灣九成以上民眾可能因此受到波及；二○二五年陸委會亦預言，中共會將「懲獨」名單通報國際刑警組織、發布「紅色通報」進行全球協緝。一年多過去了，不論是被抓案例、台灣人赴陸總數趨勢，看起來都與賴政府的「警示」背離。

其次，中共此次立法主要著眼於大陸內部多元民族，實不需事事以極權政治切入。在中國自古以來的政治疆界內，不同民族或族群是要多元還是同化？從來都不只是簡單的理論或一刀切，更是關乎國家現實與團結穩定的大事；稍一不慎，即可招致社會混亂甚至國家崩潰，貽禍無窮。

相對尊重多元的美國，長期以來不免族裔紛爭；誇耀人權至上的歐盟，二○一五年在大量難民湧入後，亦有少數族裔無法融入主流社會之困境。更不用提冷戰時期貌似強大的蘇聯，在一九九一年一夕崩塌；就算是採取偏同化政策，從蘇聯分家的烏克蘭也缺乏良好手腕，導致其東部離心離德。

中國大陸地廣人多，相關議題更是複雜，且能參照的成功經驗有限，「中國化」幾乎可說是當前唯一選擇。若硬要擷取隻字片語來誇大法律的負面影響，顯然並非以事實為基礎。或謂，該法有「提及台灣」就須提防，卻不好好知「中」，遑論基於事實的法理分析。瀏覽該法之序言及條文，可知規範屬原則性、宣示性法律，事實上是綜整現有的行政法規與法律。換句話說，一系列對台法規早已存在，不知有何新意和強制力，值得「反中者」特別點名？

綜合言之，中共推出民族團結法的動機主要針對內部矛盾，可見其內部問題仍多，該法內容主要也是綜整現行法規與法律而成。台灣政府部門與部分輿論一直維持著類似論調，卻缺乏事實根據，只是一味把「狼來了」當作論證。繪聲繪影的「中國影響」，不過是舊聞卻沒有新招。