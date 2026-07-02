誰是養套「殺」我農民的元凶？

中國大陸自二○○一年加入ＷＴＯ以來，基本上採取的是ＷＴＯ＋ＦＴＡ（自由貿易協定）雙軌戰略：一方面維持ＷＴＯ多邊貿易體系，另一方面則積極建構由雙邊、區域ＦＴＡ組成的經濟網路，藉以降低關稅、促進貿易、強化供應鏈整合，並提升地緣經濟影響力。除了已與南韓等十六國簽署雙邊ＦＴＡ外，還積極推動與中日韓、以色列、挪威等八個ＦＴＡ。至於區域ＦＴＡ，則包括正在施行的區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）外，目前正積極申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），並主導亞太自由貿易區（ＦＴＡＡＰ）的進程。

二○○一年中國大陸人均ＧＤＰ約一千美元，進口水果有限。但到了二○二四年，人均ＧＤＰ躍升至約一萬三千美元，且已與全球許多國家簽署ＦＴＡ，市場極為開放。許多國家的水果進入中國大陸，享有ＦＴＡ免關稅優惠，購買力大幅提升的中國消費者，可以選擇遠比廿年前更價廉物美的水果。但對台灣農民而言卻屋漏偏逢連夜雨，隨著兩岸情勢惡化，我政府二○二二年與美方啟動「台美廿一世紀貿易倡議」後，並於今年完成「台美對等貿易協定」，意欲藉此取代兩岸間的ＥＣＦＡ，無意履行ＥＣＦＡ開放市場降稅的承諾，導致大陸也無意繼續對我讓利。

另外，雪上加霜的是，在反中大纛下，我政府「為淵驅魚，為叢驅雀」；對岸借力使力，透過土地、稅務、融資、補助、園區平台等優惠，吸引大批台灣農民、台資農企、種苗、花卉、果蔬、加工、休閒農業技術進入大陸。據中共官方統計，其「國家級台灣農民創業園」從二○○六年的兩個，快速增加到二○二四年底的卅七個，幾乎是遍地開花；再透過品種改良、冷鏈物流、電商、智慧農業等大力投資與研發，使大陸本土農漁產競爭力快速提升，來自台灣的水果卻已不再具原有優勢。

整體而言，中國大陸市場不是縮小了，反而是擴大了，且農漁產品的供給來源變得更寬廣更多元。換句話說，台灣失去的並不是「中國市場」，而是市場中的競爭優勢。其實除了對岸市場外，台灣在國際農漁產品市場的競爭優勢也日漸不保。

隨著兩岸情勢惡化，台灣ＦＴＡ的布局進展幾乎停滯，僅存馬政府時期與紐西蘭、新加坡及中美洲幾國的雙邊ＦＴＡ，屈指可數且成效有限。台灣農產品在許多外銷市場，已面臨比其他貿易對手國更高關稅、較嚴格的原產地規則，或在防檢疫合作上缺乏制度化的協調與安排，嚴重影響出口競爭力。例如台灣未能與日本簽署ＦＴＡ，毛豆出口至日本需課徵百分之六關稅，如何與零關稅輸入日本的中、泰競爭？

賴總統日昨稱，台灣農產品要降低依賴單一市場，走向全球多元高端市場；這是眾人皆知的基本常識，但政府失能，談何容易？台灣水果出口大陸的總值持續衰減，談「養套殺」，誰是「殺」台灣農民的元凶？是只知胡亂給出口補貼的失能政府；既無法保護農業技術與智慧財產權，也沒有海外布局和農業升級戰略。農業貿易談判幾乎一事無成，無辜的農民無以養家活口，要向誰課責？真是無語問蒼天！