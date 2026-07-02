陸民族團結法 兩岸新戰場

大陸七月一日正式施行的「民族團結進步促進法」，值得注意的不是一部「民族法」的新增，而是大陸正透過法律重新塑造一個新的兩岸敘事。

雖然該法對於何謂「團結」、何謂「進步」，尚未有明確且客觀的定義；但由於保留相當大行政解釋空間，以致外界憂心未來會可能因不同政治立場、文化觀點或價值選擇，而產生不同程度的認定與適用。更值得注意的是，該法彰顯的意義，在於大陸試圖透過法律、制度、文化，重新建構並定義「中華民族」，並將兩岸關係逐步納入「中華民族共同體」的敘事框架，這是大陸對台「融合發展」政策制度化的重要一步。

回顧過去二十多年，大陸對台政策以經濟「讓利」為主；希望藉由市場機會、投資優惠、兩岸經貿合作累積政治互信。然在美中競爭升高、兩岸互信下降，以及台灣社會認同逐漸改變等多重因素疊加下，大陸方面研判，單靠經濟利益已難影響台灣民意走向；因此，二○二一年大陸正式提出「以通促融、以惠促融、以情促融」的「通、惠、情」對台政策，希望透過法律、制度、情感等三個層面深化兩岸連結，逐步增強台灣民眾對「中華民族」的認同。

基於「通、惠、情」的兩岸融合發展新路徑，大陸近年來已陸續提出不少政策。所謂「通惠情」看似三項政策工具，其實反映的是大陸對台工作重心的轉變—先以制度便利降低交流成本，再以利益累積建立互信，最後透過文化與情感深化「共同體」認同，形成由生活走向認同的政策路徑。

事實上，「民族團結進步促進法」就是塑造共同身分認同的法制化。與此同時，要注意的是在「講好中國故事」的戰略下，大陸近年來不斷將傳統文化、歷史神話、現代文創產業相結合，透過影視、動漫、遊戲、潮流品牌等形式，塑造了不少以中華文化元素為核心，且具有國際吸引力的文化產品。

例如《黑神話：悟空》以《西遊記》重新詮釋中國神話；《哪吒》系列，成功將傳統神話轉化為全球市場接受的動畫ＩＰ；「泡泡瑪特」則以原創ＩＰ建立潮流文化品牌。這些產品的共同特色在於不再只是輸出商品，而是輸出帶有中國文化符號與價值敘事的「中國故事」，形成文化影響力，也擴大了中國敘事在全球文化市場的能見度。

由近年的政策演變可觀察到，大陸對台融合發展已由「經濟融合」走向「制度融合」，並進一步提升到「文化融合」與「共同體認同」的多維度複合策略；亦即，大陸正逐步將對台工作由經濟交流，擴展至制度融合與文化認同。未來兩岸的競逐，將不只是出口、投資與供應鏈的競爭，而是制度吸引力、文化影響力與價值認同的長期較量。

然正因如此，即使兩岸仍存在制度差異與政治歧見，對話仍應建立在文明與尊重之上。正如龍應台所言：「以文明來說服，而非以對立來取代對話」，唯有如此，兩岸才能在競爭之中保留理性互動的可能。這不僅是兩岸和平互動的基礎，也是中華文化最珍貴的底蘊。