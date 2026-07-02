新聞可有AI 真相不能沒有記者

近日世界新聞年會聚焦「重建新聞信任」，其中「把記者帶到讀者眼前」成為全球媒體的重要共識。這看似只是媒體經營策略，卻透露新聞產業正面臨百年來最大的典範轉移。

生成式ＡＩ快速崛起，不僅改變新聞生產流程，更改變人們接收資訊的方式。當ＡＩ逐漸成為資訊入口，人們是否還願意走回新聞原始現場，理解新聞如何被採訪、查證與完成？這已不只是媒體的生存問題，更攸關民主社會資訊品質與公共信任能否持續存在。

數位科技已徹底改變新聞閱讀模式，智慧型手機取代報紙，社群平台取代首頁，演算法取代編輯，閱聽人愈來愈少直接進入新聞網站，而是在社群媒體、通訊軟體或搜尋引擎中，被動接收新聞片段。

生成式ＡＩ更進一步成為「答案引擎」，許多人只閱讀ＡＩ整理好的摘要，而不再點擊原始新聞來源。資訊愈來愈方便取得，卻也愈來愈遠離新聞的原生脈絡。這代表大眾獲得的是「結果」，卻不是「新聞」。

然而，一則真正的新聞，從來不是一句Prompt（提示詞）便能生成。新聞記者的專業知識是長時間累積而成的能力，包括新聞敏感度、採訪技巧、消息來源經營、公共倫理、法律素養、危機判斷與事實查證；更重要的是，這些能力並非個人天賦，而是建立在完整新聞組織之上。從編輯台的把關制度、媒體品牌的公信力、企業投入的資本、市場競爭機制，到新聞教育的人才培養，共同形成新聞專業的社會基礎。沒有這套體系，就沒有值得信賴的新聞內容；ＡＩ可以模仿文字風格，卻無法複製多年建立的人際信任，更無法親臨現場完成第一手採訪。

不可否認，ＡＩ能快速整理海量資訊，也能協助新聞工作者完成摘要、翻譯、資料分析甚至初步寫稿。但ＡＩ仍是依賴既有新聞資料作為養分；如果專業新聞組織因流量流失而萎縮，原創採訪日益減少，ＡＩ所能學習的資料也將枯竭。更值得憂心的是，當ＡＩ大量引用ＡＩ生成內容，再經下一代ＡＩ重新分析、重組與生成，資訊便容易陷入「近親繁殖」循環。內容看似愈來愈完整，實際上卻愈來愈缺乏新的觀察、新的現場、新的人類經驗。

從傳播學角度來看，這正呼應傳播學者麥克魯漢提出的「媒介即訊息」觀點，不同媒介不只改變資訊傳播速度，更重塑人們理解世界的方法。從報紙時代培養深度閱讀，到電子媒體建立共同公共議題，再到網路媒體強調即時更新，社群媒體則進一步以演算法決定人們能看見什麼。如今ＡＩ平台已從資訊提供者，轉變為資訊解釋者與再創作者，若未來新聞現場只剩ＡＩ彼此引用、生成、修正，人類將逐漸無法辨識哪些資訊來自親身採訪，哪些只是機器推論；屆時，我們失去的不只是新聞工作者，而是整個社會共同追求真相的能力。

ＡＩ不應成為新聞專業退場的理由，而應成為新聞價值再次被看見的契機。真正值得守護的，不只是媒體品牌，而是那些願意走進災區、法庭、議會、校園、工廠與街頭，親眼看見事件、親耳聽見聲音、親自完成查證的新聞記者。

ＡＩ可以協助新聞工作，但永遠無法取代新聞工作的「公共責任」。新聞可以有ＡＩ，但真相不能沒有記者。