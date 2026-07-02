信任是新聞唯一護城河

七月一日，聯合報與紐約時報正式攜手合作，讀者從此可以在聯合報數位版直接閱覽紐時的國際內容。這個消息本身就頗具象徵意義，在全球新聞產業最動盪的時刻選擇結盟，背後想傳達的訊息，其實不只是商業合作，更像是一份新聞業對這個時代的集體回應。

國際新聞媒體協會的預測，到了二○三六年，網路上將只剩下百分之○點三的內容出自真人之手，其餘全是ＡＩ生成；就在今年，ＡＩ生成的文章數量已超過人類撰寫的文章，而比例仍在快速傾斜。更讓新聞從業者感到警惕的是，ＡＩ並非只在量上取勝，它還改變人們取得資訊的習慣，愈來愈多人習慣先問ＡＩ、再決定要不要讀新聞，媒體從第一資訊來源淪為「備查工具」，有時甚至連這個角色都保不住。

牛津大學路透新聞研究所六月發布的報告給出了一個怵目的數字，全球民眾對新聞的信任度跌至二○一五年以來的歷史新低，只有百分之卅七的人表示在多數情況下信任媒體。台灣的處境更加嚴峻，信任度只有百分之廿五，不但遠低於全球平均，還在亞太地區墊底。台灣媒體長年面臨政治力介入、業配新聞氾濫、以流量換生存等積累已久的結構問題，ＡＩ的到來，不過是讓傷口又撒了把鹽。

這場信任危機同時也是一場財務危機，兩者相互糾纏。美國新聞廣告收入在過去廿年間蒸發了百分之八十，已倒閉逾三千家報紙，平均每三天就有一家媒體走入歷史。Ｍｅｔａ單一公司的廣告收益，據說已是全球所有報紙廣告總和的八倍，流量和廣告全被科技平台吸走，但科技平台的內容很大一部分靠的是媒體的原創報導。這個不對等的依賴關係存在已久，如今ＡＩ又讓問題加速惡化，許多ＡＩ系統每天消化大量新聞，卻對產製新聞的記者毫無補償，紐時發行人沙茲伯格直接把這種做法稱為「公然的智慧財產竊盜」，這個定性雖強烈，但很難反駁。

正是在這個背景下，聯合報與紐時的合作代表的意義才值得深思。沙茲伯格在馬賽的世界新聞年會上說，媒體未來的生死關鍵不是「被看見」，而是「被記住」，當ＡＩ把資訊的進入門檻壓到幾乎為零，真正稀缺的將不是資訊本身，而是讀者願意在腦海中主動存入、下次遇到疑問時第一個想起來的那個名字。

對台灣媒體而言，這個命題更為迫切。台灣夾在兩岸資訊戰的縫隙之中，假訊息的生產效率在ＡＩ加持下幾乎無限擴張，而新聞信任度的跌落又讓閱聽人在辨別真偽時缺乏穩固的參照座標。台灣的媒體業若能從聯合報與紐時的結盟中讀到一個訊息，那應該是，單打獨鬥的時代已經過去，資源集中、品牌共享、共同倡議新聞有價，才是面對ＡＩ海嘯的正確姿勢。

重建信任的前提是新聞媒體必須先對自己誠實，技術和商業模式的創新固然必要，但若核心的採訪倫理和獨立性繼續受到侵蝕，再多的品牌聯盟也只是在一個空殼上貼金箔。記者親赴現場、與消息來源建立真實關係、對自己的報導負完整責任，這些在ＡＩ時代聽起來像老生常談，卻是機器最無法取代的東西。

新聞媒體若要繼續有意義，不能只靠懷舊情感，必須靠每一篇報導裡都有人的眼睛、人的價值判斷，以及人願意為此負責的勇氣。信任，就是新聞業唯一真正的護城河，在ＡＩ大量製造廉價資訊的年代，它的含金量只會更高，不會更低。