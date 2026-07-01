「裝病」被抓包 教長誠信破產

教育部長鄭英耀遭抓包，表面上以「身體不適」為由，向立法院教育及文化委員會請假，結果卻跑大老遠到中部，陪民進黨籍彰化縣長候選人跑行程。

常言道「身教重於言教」，鄭部長此舉實為負面又糟糕的示範，誤人子弟莫此為甚，令人不敢恭維。首先是誠信破產，教育部長年推行「品德教育」教導學生以誠待人，教育部長自己卻帶頭「假生病、真輔選」，視誠信為無物，還有什麼比這更諷刺？

再者是藐視國會，行政院各部會對立法院負責，鄭部長請假當天，立法院教育文化委員會排定審查校事會議、國民教育等相關法案，這本是教育部的權責範圍，更攸關基層教育與基層教師權益；基於責任政治，教育部長理應出席備詢。鄭英耀卻為了跑選舉行程而「裝病」、把立委們當傻子耍；這不僅是藐視國會，更是藐視憲法。鄭部長似乎認為，綠營選情的重要性高於全國師生權益。

最後是「技術性毀棄」行政中立，教育部長不應服膺於特定政黨，鄭英耀帶頭替執政黨輔選，不但是挑釁教育行政中立，更是黨國不分的負面教育。也難怪，去年「大罷免」藍委的連署活動強行硬闖各大學、引發校園動盪與紛爭時，這位教長竟迎合上意，護航此等挑戰校園中立、破壞教學安寧的行徑。

俗話說：上梁不正下梁歪，有這樣毫無誠信、藐視國會、黨國不分的教育部長，真是莘莘學子的悲哀！