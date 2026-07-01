讀家觀點／血汗奪命枉法逼人 正視警界困境

上月廿三日，新北市中和分局派出所陳姓員警，因處理打架糾紛、毒駕案件等，連續服勤十七小時後才能返家休息，竟因心因性休克猝死家中，享年四十六歲，令人心痛無比。然在遺憾之餘，更要問何以致此？一般公務員工作八小時即可下班休息，何以陳員服勤時數兩倍有餘，卻未能休息？

警察機關用人有「編制員額」、「預算員額」甚至「現有員額」之分，編制員額根據轄區人口、治安狀況、勤務運作等，核算最高可進用員警上限。預算員額乃該年度核定實際可任用員警人數，並據以編列預算核發薪資，現行各警察機關率皆依此運作；尤有甚者，尚有單位連預算員額亦可能不足進用，僅能依現有在職人員勉強執勤，此謂現有員額。換言之，預算員額、現有員額都是在員警編制員額未能編足下，製造「血汗警察」的壓榨作為；說句大白話，就是要省下人事費用、挪為他用。

「驅之如馬牛，視之如草芥」，就是當今台灣警察血汗的寫照；只要治安尚稱平穩，諸如警力不足、警察辛勞、危險、傷亡等，誰不知道？但過勞死、被殺害，活該你當警察！政府就是不依編制員額補足員警數、滿足警力需求。無怪乎台灣警察迄今仍無法實施較符合人道精神且可兼顧員警健康的「八小時三班制」，即「三八制」；僅能編排不斷耗損員警健康之「十二小時兩班制」，永遠在超時、超量的惡劣工作環境下服勤。

解決員警過勞死的根本之道，就是依編制員額補足警力；然當權者豈不知？實是「不為也，非不能也！」此外，警察由於工作辛勞、日夜顛倒、生活不正常，且經常處於高壓之下，影響健康至鉅。筆者於直轄市任分局長時，即協調轄內某大型綜合醫院，對警察工作易受損之心血管、肝、肺臟、腸胃等項目設計專屬健康檢查，並提供極優惠專案，要求分局員警參檢。

無獨有偶，六月廿五日彰化縣警察局一名賴姓員警燒炭自殺身亡；該員先前於新竹市警察局服務時，受到宋姓警官指揮，替建商抽取交通違規白單，同案十九名員警皆因涉嫌貪瀆罪遭起訴並停職，未料賴員竟因此輕生。一個年輕的生命倏然隕落，令人扼腕！

任何團體皆可能有「暗黑組織文化」，賴員自始即可斷然拒絕抽單之不法行為，卻須面對長官壓力及同儕排擠效應。或亦可請調至其他單位以避免同流合汙，亦可向上級檢舉，或透過網路社群及媒體爆料，迫使違法行為曝光而脫身。退一萬步言，縱使不敢抗拒壓力，不得已涉案而遭起訴、停職，亦非無轉圜餘地；若能證明自己係受長官壓力而被迫為之，法官亦可能從寬量刑或宣判緩刑，何苦絕然若此？

縱觀上述案件，雖非純然因公而亡，卻係因職務而引起。政府實應編列健檢經費，對警察實施專案健檢，以期及早發現病徵，防止猝死悲劇發生；各級警察機關亦應建立相關法律顧問機制，主動提供涉案員警法律諮詢並代為訴訟，避免員警在訴訟壓力下徬徨無主而走上絕路。

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