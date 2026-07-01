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輔選優於教育 教長荒腔走板

聯合報／ 吳立昊／教（嘉義市）
教育部長鄭英耀請假立法院教文委員會會議，卻前往彰化縣陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。圖／聯合報系資料照片
教育部長鄭英耀請假立法院教文委員會會議，卻前往彰化縣陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。圖／聯合報系資料照片

日前立法院排定審理校事會議相關議程，教育部長鄭英耀以「身體不適」為由請假，卻被發現跑去彰化替民進黨籍縣長候選人輔選，此舉令基層教師們大感不可思議。

鄭英耀部長上台後的爭議事件不只這一樁，各項教育政策荒腔走板，還曾被發現放著本職教育事務不管，卻跑去跟農業部長陳駿季合拍國產豬肉宣導影片。如此部長，怎好意思要大家給他掌聲？

特別是近來的校園亂象，加上韓劇「鐵拳教育」的廣泛回響，均引起各界討論與重視。值此教育百廢待舉之際，立法院排定教育議程，教育部長理應親赴立法院以示負政務官之責、彰顯教育部重視第一線教師權益。結果部長人沒到也罷，還被抓包說謊；這種把執政黨選舉勝敗視為要務，對教育政策反倒一副事不關己的態度，真是令廣大的教育工作者為之氣憤。

教師們教導學生必須誠實，堂堂教育部長卻公然說謊且不道歉，作了最糟糕的示範。以後若遇學生說謊，學生只要回以：「教育部長不也如此？」教師們也只能莫可奈何！

教育部長如此劣跡斑斑，實已極不適任；倘若鄭部長真的「身體不適」，不妨自行請辭下台，讓其他更有教育願景、願意體恤教師的人接手；這樣教師們或更願意留在校園、為下一代努力，台灣的教育也才不致崩盤。

鄭英耀 陳駿季 彰化

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