校園監督 應回歸教育專業

教育部近日公布統計指出，一一四年一至四月共四四八件投訴，其中三六六件送校事會議，占八成二；一一五年同期投訴案件降至二○二件，送校事會議僅四十五件，占二成二；另有九十一件改送教師成績考核程序，占四成五。教育部認為此次制度修正，已有效減少校事會議案件。

然若僅以「送校事會議案件減少」做為改革成效，恐過於樂觀；案件未進入校事會議，不代表教師、學生及家長承受的程序負擔即已減輕。近年校園已有不少案例顯示，案件雖未進入校事會議、改由教師考核程序處理，但在實際運作上仍須成立調查小組、反覆訪談、蒐集資料、撰寫說明，甚至仍聘請校事會議人才庫人員協助調查。其程序負擔、心理壓力及名譽影響，與過去相較未必有明顯差異。換言之，改革後減少的僅是「校事會議」名稱，卻未必減少「程序」，這正是目前制度最大的盲點。

司法院釋字第七八四號解釋，固然放寬學生行政救濟權，卻也強調，教育措施是否侵害學生權利，應考量教育目的、干預程度，並尊重教師基於現場熟知性、專業性、屬人性所作之教育判斷。其提出之「顯然輕微之干預」概念，本意正是避免司法與行政過度介入日常教育互動。然實際發展卻恰恰相反，教師面對任何檢舉，都可能先進入高密度程序，而非由學校基於教育專業與比例原則作初步判斷。長此以往，教師愈來愈擔心的不是如何即時協助學生，而是如何避免日後遭調查，因此產生「防禦性教學」的傾向。

更值得檢討的是，現行校事會議制度係規範於「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等子法，其制度目的原係處理教師解聘、停聘、不續聘或資遣等重大身分事項，實務上卻擴張至一般教學、輔導、班級經營及教師考核事項，甚至成常態性調查機制，逾越法律授權情事須重新檢視。

監督並不等於程序愈多愈好。若教師成績考核、教師評審、督學制度等，本足以依事件性質處理不同層次的教師責任問題，自不宜將校事會議擴張適用於一般教學、輔導或班級經營爭議，甚至在改革後仍以不同名義延續相同調查模式。

改革不應只是降低送校事會議的件數，而是要建立案件分流、比例審查與程序節制的機制。對於顯然輕微、屬於日常教學或輔導互動的爭議，學校應先依教育專業作初步判斷，不宜動輒啟動高密度調查；若案件確有事實調查之必要，也不宜再由校事會議承擔主要調查工作，可改由地方教育主管機關建立第三方調查機制，依事件性質邀集退休教師、校長，及心理、法律、教育等專業人員組成調查委員會，以兼顧專業性、中立性與程序節制。

校園監督制度仍有其必要，但其界線應回到法律授權、比例原則與教育專業判斷；否則程序本身將成為新的壓力來源，反而不利於學生、家長、教師之間維繫信任關係。