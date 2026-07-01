台該如何解讀陸「民族團結法」

中國大陸的「民族團結進步促進法」於七月一日中共建黨紀念日起生效，該法是在今年三月十二日經全國人大通過及國家主席公布，安排這兩個日期可看出是為紀念孫中山先生一六○歲誕辰，同時彰顯中共繼承其遺志。諷刺的是，民族團結是指中國各民族團結凝聚成「中華民族」，而中華民族又是國父主張為中華民國所建構的「國族」，但中華民國政府的陸委會卻在該法生效前，加大力度宣傳該法可用來「鎮壓」台灣人。

陸委會及配合宣傳的學者均強調，該法第六十三條規定「中華人民共和國境外的組織和個人，針對中華人民共和國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為的，依法追究法律責任」，對台灣人具有「長臂管轄權」；更有學者指出，「不管在哪裡，只要言論被認定為破壞民族團結，隨時都可能被入罪」，警告台人赴大陸存在高風險。

事實上，僅「言論」並不構成該法所規定的「實施」行為，就算「言論」達到「煽惑」或「煽動」程度，也和台灣的《刑法》第一五三條定有「煽惑他人罪」一般。再者，陸委會稱該法以「長臂管轄權」鎮壓台灣人，目的當然是為強化兩岸為「兩國互不隸屬」的認知，而該法其實也適用於台灣人，但並非依據第六十三條。

按第六十三條係規範「中華人民共和國境外的組織和個人」，大陸憲法明定台灣為其神聖領土的一部分，故台灣不屬於「中華人民共和國境外」，從而也無涉所謂的「長臂管轄」。再說，我國刑法第五及第八條亦有明定，外國人在外國實施侵害我國國家法益的行為，如內亂、外患、妨害公務、偽造貨幣等數種罪，我國也有追訴的司法管轄權，難道這也是「長臂管轄」？

陸委會主委邱垂正和副主委沈有忠均具學者身分，他們和一些扈從當權者的學者若出於真心善意，應提醒台灣民眾不要公然煽動或資助如「疆獨」或「藏獨」的組織或活動，以免觸犯該法第六十二條煽動或資助實施「組織、策劃、實施暴力恐怖活動、民族分裂活動或者宗教極端活動，構成犯罪的，依法追究刑事責任」的規定才是。然而，他們的大內宣卻再次證實台大教授劉靜怡所調侃，台灣有個「北韓法學派」。

民進黨前副總統呂秀蓮曾表示，因「中國人」已被認為是指大陸地區人民，台灣人固然可不承認是「中國人」，但從血緣、文化及生活習慣等各方面來看，須認同自己是「中華民族」的一分子。事實上，中華民國的「中華」表示這是中華民族所建立的國家。

行政院把百分之九十六的台灣人列為除「原住民族群」和「外來人口」外的「其餘人口」，正因為不願提到他們是構成中華民族主體的「漢族」。民進黨有心卻無力改國號為「台灣共和國」，現在除了靠台獨化中華民國的務實台獨政策外，面對大陸將團結中華民族的既有政策和措施法律化，才又急於再把中華民族的團結恐怖化。