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親近山林 應學會自主風險管理

聯合報／ 游威耀／應用地質技師、新北市應用地質技師公會理事長（新北市）

日前台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道發生山壁崩落、落石砸中登山遊客，造成四死一傷的事故。親近大自然的健康活動卻發生憾事，讓人十分痛心。然活動主辦一句「政府應封閉步道」，卻顯露出不負責任的風險認知，完全忽略了山林活動最基本的觀念就是風險承擔。

台灣是一個多山且地質年輕的島嶼，地震頻繁、降雨集中、岩體破碎，本來就容易發生落石與崩塌。這樣的自然條件不會因為增加幾塊告示牌、多設幾道柵欄而改變。真正需要提升的是山林活動的風險意識，而非不切實際地期待政府消除所有危險因子。

山林不是都市公園，更不是可以完全消除風險的公共設施。山坡地會因豪雨、地震、風化作用而隨時改變地貌；今天安全的路段，明天可能就有新的危害因子。即使管理機關每天巡查，也不可能廿四小時掌握每一處邊坡的變化。因此，成熟的山林活動文化應深植風險承擔的概念，而非把責任轉嫁給管理機關。

凡是準備進入山林活動的人，都應養成基本的風險管理習慣。例如出發前查看氣象和地震預報，了解山區是否有豪雨、颱風或地震發生；豪雨過後數日內，即使天氣放晴也應避免進入陡峭山壁、溪谷及崩塌地附近步道，因為邊坡往往仍處於不穩定狀態。若沿途發現新的落石、山壁裂縫、泥水滲流、樹木傾倒等現象，更應立即折返，千萬不可抱持「都走到這裡了」的僥倖心理。更重要的是，不要因社群媒體上的美景分享，而忽略了環境條件可能已與照片拍攝時有所不同。

山林教育也要從觀念改變，相關單位應多舉辦山林活動安全事項推廣課程，讓民眾理解「風險可以降低，但無法歸零」，才是自然環境的常態，即使步道沒有封閉也絕非百分之百安全。每當發生山林事故都是一次提醒：政府主管機關應持續精進步道管理、資訊公開、危險路段監測等，以防患未然。

每一位走入山林的民眾，都應培養對大自然的敬畏，學會判斷風險、學會適時放棄，更要學會為自己的決定負責。唯有建立民眾自主管理風險、承擔風險的文化，台灣的山林安全才可向前邁進；而不是每次發生事故後，必陷入「為何不封閉步道？」的無限循環。

落石 台中市 地震

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