快訊

不滿被造謠「服務處警消聚集」 詹江村再槓武陵畢業生：法院見

理工女比例低！大專校院學科性別比率失衡 資通訊女學生僅3成

登山休憩 要有風險意識

聯合報／ 拱祥生／台灣省土木技師公會理事、大地技師、水保技師（台北市）
台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道落石山難，台中市消防局指出，該登山團隊確切人數為16人，遭落石砸傷人數上升至5人，並於傍晚正式挺進事故現場，目前全力協助受難者遺體及傷患運送下山中。圖／台中市消防局提供 黑中亮
台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道落石山難，台中市消防局指出，該登山團隊確切人數為16人，遭落石砸傷人數上升至5人，並於傍晚正式挺進事故現場，目前全力協助受難者遺體及傷患運送下山中。圖／台中市消防局提供 黑中亮

當米克拉颱風鋒面造成全國各地大雨不斷之際，有登山團在台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道遭遇落石，造成四人死亡一人受傷；該步道今年四月底才重新規畫開放，憾事發生是主管機關疏忽還是登山團體大意？

登山團隊當天早上出發時天氣還好，中午登山前也沒有明顯雨勢，直到下午三時左右台中市區大雨超過一小時。事後檢討，當有颱風或外圍環流侵襲，甚至梅雨季強降雨，仍常超過目前科技的可預測範疇，與其要求旅遊風景區或登山步道主管機關進行預防性預警甚至撤離，國人更應建立山區活動風險意識，不是以當下雨勢作為判斷基準，而是料敵從嚴，盡量避免在可能大雨期間進行山區活動。

再者，審視蝴蝶谷步道地形地質，從登山口步道一路向上再往下到達松鶴溪谷蝴蝶谷瀑布，地質上為典型大甲溪代表地層白冷層，以砂岩、板岩互層為主，值得注意的是，步道附近有山崩與地滑地質敏感區。

四月底重新開放改線路段，已避開潛在危險區域，並依地形重建路基與防護設施，以全面提升步道安全性；但如今遭遇此事故，顯有檢討必要。

其實，每條登山步道的安全性，和一般鐵、公路邊坡安全要求應一致，畢竟都是人類活動區域；不過很多登山步道開闢迄今歷史悠久，其選線最初並未考量避開地質敏感區，加上機具不易到達，步道整治有局限性。在地質敏感的登山步道地段設置警示標語，則有其必要；步道的災害歷史也應對外公布，讓民眾在登山前有基本認識，當作應變參考。

其次，本次災害屬於落石災害，主要發生在岩石邊坡，與部分土石流或邊坡災害發生在土壤邊坡有所差異，但可確認主因為降雨。而降雨致災的警戒值，最簡易的判斷方式就是降雨量是否達二五○至三百公厘，更需要關注的是有效降雨量，包含到降雨前七天的累積降雨量。這就是平時邊坡未降雨期間，邊坡表面屬於不飽和狀態，岩石或土壤含水量低，邊坡材料強度較高；當累積有效降雨到一定數值，使邊坡材料飽和降地其抵抗滑動的強度，若再加上一場降雨，就易產生落石或是邊坡滑動災害。

落石發生可能還包括地震，兩年前○四○三花蓮地震在砂卡礑步道發生落石災害也造成多人罹難，進一步分析，即使未發生落石，大規模地震當下在類似「谷關七雄」處手腳並用爬山，都有可能發生跌落災害；亦即，不同路況與地質條件的登山步道，其風險也是有天壤之別。

台灣先天有極端強降雨與多震特性，要想回歸自然、親近山林，必要代價就是每個團體與個人要先做好功課，了解登山風險；主管機關更應重視登山步道風險管理與安全度分級，至少應立即公布每條登山步道風險指數，包含步道風險事故率、地質敏感區、急救單位、沿線歷史事故等。

釜底抽薪，行政院應盡速訂定登山步道安全管理專法與單一主管機關指定，才能有系統整合與提升登山步道安全性，降低山難發生頻率，讓登山休憩不再暗藏危機。

台中市

延伸閱讀

蝴蝶谷步道落石傷亡 林業署台中分署粉專提醒：雨停不代表山林安全

資訊盲點 專家：沒雨不代表安全

誤判天氣導致意外…蝴蝶谷落石奪命 主辦：羞愧

蝴蝶谷4死山難／前交通部長蔡堆現身派出所 深夜慚愧強調自已是參團

相關新聞

親近山林 應學會自主風險管理

日前台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道發生山壁崩落、落石砸中登山遊客，造成四死一傷的事故。親近大自然的健康活動卻發生憾事，讓人十分痛心。然活動主辦一句「政府應封閉步道」，卻顯露出不負責任的風險認知，完全忽略了山林活動最基本的觀念就是風險承擔。

登山休憩 要有風險意識

當米克拉颱風鋒面造成全國各地大雨不斷之際，有登山團在台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道遭遇落石，造成四人死亡一人受傷；該步道今年四月底才重新規畫開放，憾事發生是主管機關疏忽還是登山團體大意？

讀家觀點／大戰將至？思考兩岸政治協商

進入五年五個月的俄烏戰爭可能擴大，得到北約與歐盟大力協助的烏克蘭，攻擊俄境能源生產設施，使其逾二成煉油產能停擺，莫斯科至今卻「不回應」。見此，論者臆測若要免於激進派發動宮廷政變，普亭必須甘冒引爆第三次世界大戰之險，大舉轟炸、徹底摧毀基輔政府，方可改變歐洲地緣政治格局。

強化國防 更要強化預算治理

立法院日前三讀通過七千八百億元國防特別條例，行政院隨後宣布推動無人載具產業計畫，由國防、海巡、消防、農業、水利、環境、交通等部會同步編列預算，並分年投入經費，顯示政府已將無人機列為國家安全與戰略產業的重要政策。面對台海及國際安全情勢變化，強化國防戰力已成朝野共識；然而，如何兼顧財政紀律、健全預算制度，避免特別預算常態化，才是攸關國家長治久安的關鍵。

戰備升級 承載能力須跟上

聯合報昨天報導，國軍自六月起「立即戰備操演」、七月「聯合防禦操演」，再到八月登場的「漢光四十二號演習」，演訓幾乎無縫接軌，戰備節奏明顯提升。面對區域安全情勢日益嚴峻，強化演訓本屬必要，也是提升防衛能力的重要手段。然演訓逐漸處於高頻、成為常態，戰備強度隨之提升；軍隊的人力、時間與組織承載能力也面臨更大考驗。

綠仍以「維持現狀」催眠百姓

聯合報昨天報導，近日由聯經出版社出版的新書《大戰將至》舉行新書發表論壇。此書由國際知名冷戰史學者、耶魯大學歷史學講座教授文安立著作，內容核心構思在「上海公報」。「上海公報」是中美針對雙方關係與台灣問題的外交文件，也是中美三個聯合公報中的第一個公報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。