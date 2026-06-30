登山休憩 要有風險意識

當米克拉颱風鋒面造成全國各地大雨不斷之際，有登山團在台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道遭遇落石，造成四人死亡一人受傷；該步道今年四月底才重新規畫開放，憾事發生是主管機關疏忽還是登山團體大意？

登山團隊當天早上出發時天氣還好，中午登山前也沒有明顯雨勢，直到下午三時左右台中市區大雨超過一小時。事後檢討，當有颱風或外圍環流侵襲，甚至梅雨季強降雨，仍常超過目前科技的可預測範疇，與其要求旅遊風景區或登山步道主管機關進行預防性預警甚至撤離，國人更應建立山區活動風險意識，不是以當下雨勢作為判斷基準，而是料敵從嚴，盡量避免在可能大雨期間進行山區活動。

再者，審視蝴蝶谷步道地形地質，從登山口步道一路向上再往下到達松鶴溪谷蝴蝶谷瀑布，地質上為典型大甲溪代表地層白冷層，以砂岩、板岩互層為主，值得注意的是，步道附近有山崩與地滑地質敏感區。

四月底重新開放改線路段，已避開潛在危險區域，並依地形重建路基與防護設施，以全面提升步道安全性；但如今遭遇此事故，顯有檢討必要。

其實，每條登山步道的安全性，和一般鐵、公路邊坡安全要求應一致，畢竟都是人類活動區域；不過很多登山步道開闢迄今歷史悠久，其選線最初並未考量避開地質敏感區，加上機具不易到達，步道整治有局限性。在地質敏感的登山步道地段設置警示標語，則有其必要；步道的災害歷史也應對外公布，讓民眾在登山前有基本認識，當作應變參考。

其次，本次災害屬於落石災害，主要發生在岩石邊坡，與部分土石流或邊坡災害發生在土壤邊坡有所差異，但可確認主因為降雨。而降雨致災的警戒值，最簡易的判斷方式就是降雨量是否達二五○至三百公厘，更需要關注的是有效降雨量，包含到降雨前七天的累積降雨量。這就是平時邊坡未降雨期間，邊坡表面屬於不飽和狀態，岩石或土壤含水量低，邊坡材料強度較高；當累積有效降雨到一定數值，使邊坡材料飽和降地其抵抗滑動的強度，若再加上一場降雨，就易產生落石或是邊坡滑動災害。

落石發生可能還包括地震，兩年前○四○三花蓮地震在砂卡礑步道發生落石災害也造成多人罹難，進一步分析，即使未發生落石，大規模地震當下在類似「谷關七雄」處手腳並用爬山，都有可能發生跌落災害；亦即，不同路況與地質條件的登山步道，其風險也是有天壤之別。

台灣先天有極端強降雨與多震特性，要想回歸自然、親近山林，必要代價就是每個團體與個人要先做好功課，了解登山風險；主管機關更應重視登山步道風險管理與安全度分級，至少應立即公布每條登山步道風險指數，包含步道風險事故率、地質敏感區、急救單位、沿線歷史事故等。

釜底抽薪，行政院應盡速訂定登山步道安全管理專法與單一主管機關指定，才能有系統整合與提升登山步道安全性，降低山難發生頻率，讓登山休憩不再暗藏危機。