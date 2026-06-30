綠仍以「維持現狀」催眠百姓

聯合報昨天報導，近日由聯經出版社出版的新書《大戰將至》舉行新書發表論壇。此書由國際知名冷戰史學者、耶魯大學歷史學講座教授文安立著作，內容核心構思在「上海公報」。「上海公報」是中美針對雙方關係與台灣問題的外交文件，也是中美三個聯合公報中的第一個公報。

「上海公報」的核心概念，在於打破中美當時長達廿多年的相互隔絕與敵對狀態，雙方同意在「和平共處五項原則」的基礎上處理雙方關係，尤其對台灣問題產生了「求同存異」的務實態度。這份公報的歷史意義在於，美國並未明確承認台灣是「中國」的一部分，而是使用了「認知」一詞，為中美後續的建交與互動留下了靈活的戰略模糊空間，又稱為「上海共識」。

海基會前董事長李大維說，「川習會」之後「上海共識升級版」已然發生，台灣最好的辦法就是「不要製造理由，讓人家說你跨越了紅線」。但「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是否屬於跨越紅線？兩岸是「兩國」是否踩了紅線？

賴總統更將「兩國論」升級為「敵國論」，這種由「互不隸屬」衍生的兩岸「準戰爭狀態」就是「新兩國論」。「維持現狀」一直是最符合中美雙方共識的做法，所謂「現狀」卻一直在改變，「互不隸屬」等同改變現狀。民進黨政府不能宣布台獨，只能以「維持現狀」來催眠百姓。之前聯合報民調，有七成以上的民眾願意「永遠維持現狀」；其實「現狀」早已改變卻不為民眾了解。

如今，台灣利用半導體晶片優勢，大陸有美俄之間的戰略矛盾槓桿。國民黨主席鄭麗文訪陸又訪美，其目的不但要改變東亞第一島鏈的圍堵戰略思維，更主張東亞與台灣應避免走向中美對峙的零和博弈戰場、轉化為帶動全球經濟發展的「和平繁榮之鏈」；將硝煙味弭平，更要化解台灣與大陸的相互敵意，才可為東亞及世界謀和平繁榮之道。