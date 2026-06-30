戰備升級 承載能力須跟上

聯合報昨天報導，國軍自六月起「立即戰備操演」、七月「聯合防禦操演」，再到八月登場的「漢光四十二號演習」，演訓幾乎無縫接軌，戰備節奏明顯提升。面對區域安全情勢日益嚴峻，強化演訓本屬必要，也是提升防衛能力的重要手段。然演訓逐漸處於高頻、成為常態，戰備強度隨之提升；軍隊的人力、時間與組織承載能力也面臨更大考驗。

一旦演訓走向高頻常態，最明顯的變化出現在官兵對「時間」的感受。原本存在於任務間的喘息與整補，隨著演訓密集而縮短，隨之轉化為管理上的壓力；問題逐漸從「能否完成任務」，轉向「整體節奏能否維持穩定運作」。這些變化雖未必立即造成失序，卻會在日復一日的高頻運作中累積。表面上任務依然推進，官兵調適與恢復的空間卻持續縮小，因應突發狀況的餘裕也愈來愈有限。

隨著時間壓力不斷累積，開始影響制度運作，也逐步改變官兵的工作經驗。關注的重心從「完成任務」轉向「跟上任務安排」，再到如何在連續的演訓節奏中維持穩定。

上述現象也可能造成國防在內外間出現認知落差。從外部來看，演訓增加是對外展示與嚇阻能力的訊號；對內部而言，高密度節奏意味著人力與時間長期鎖定在高耗能狀態。同一套制度，在外界眼中是戰備強化，在基層官兵身上卻是持續累積壓力；若這種落差長期存在缺乏調整，軍人的工作重心便可能從「積極執行任務」轉向「適應排程」，把更多心力放在承受持續不斷的高壓節奏。戰備升級的同時，也應檢視這樣的「升級」是否建立在足夠的人力、時間與組織承載能力之上。

官士兵是戰備的執行者，也是支撐部隊運作的基礎。當演訓強度不斷提高，制度和運作卻未能同步提升、恢復與喘息的時間持續壓縮、高頻演訓累積疲勞與耗竭，都將改變軍隊的運作節奏，及基層官士兵的角色認知。

隨著高頻演訓成為常態，軍隊面臨的考驗也逐漸反映在組織承載能力上。戰備需提升，維持長期戰力則建立在人員恢復、調適、重新投入任務的能力之上。唯有承載力能跟上戰備節奏，戰力才可長久維繫。