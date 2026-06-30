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強化國防 更要強化預算治理

聯合報／ 陳貴端／逢甲大學客座教授（台中市）

立法院日前三讀通過七千八百億元國防特別條例，行政院隨後宣布推動無人載具產業計畫，由國防、海巡、消防、農業、水利、環境、交通等部會同步編列預算，並分年投入經費，顯示政府已將無人機列為國家安全與戰略產業的重要政策。面對台海及國際安全情勢變化，強化國防戰力已成朝野共識；然而，如何兼顧財政紀律、健全預算制度，避免特別預算常態化，才是攸關國家長治久安的關鍵。

回顧近年國防建設，蔡政府以特別預算推動F-16V戰機採購及海空戰力提升計畫，賴政府除提高年度國防預算外，今年再推動國防特別條例及無人載具投資，方向具有必要性；但重大政策日益依賴特別條例與特別預算，形成「總預算之外另有總預算」的雙軌模式，削弱年度預算審查功能，也衝擊「預算法」建立的財政紀律。

特別預算原本是因應重大災變或緊急事故的例外制度，不宜成為常態財源。重大國防建設若長期依賴特別預算，不僅可能規避完整審議，也容易形成跨年度、跨任期舉債，加重財政負擔。國防預算可以增加，但制度不能因此退化；國家安全需要投入，財政永續同樣不可忽視。

行政院推動無人機政策，反映現代戰爭型態轉變。俄烏戰爭已證明無人載具的重要性。若能建立自主研發、製造、維修、資安及供應鏈體系，不僅可提升國防韌性，也能帶動人工智慧、半導體、航太及精密機械產業升級。然而，跨部會同步編列預算，更應避免重複採購、規格不一與資源浪費，防杜利益輸送，使戰略產業真正提升戰力，而非淪為預算擴張工具。

政府應全面落實設計計畫預算制度（ＰＰＢＳ）及績效預算制度，以國家安全戰略為指導，將十至十五年建軍目標分解為中程計畫，逐步納入年度總預算審議。重大採購須完成需求分析、成本效益評估、替代方案比較及風險管理，建立可量化績效指標，形成「戰略引導計畫、計畫引導預算、預算接受監督、績效接受檢驗」的治理循環，避免特別預算常態化。

同時，應建立完整監督機制，由立法院落實事前審議，行政機關依法執行，審計機關辦理績效審計，廉政、檢調及司法依法查核究責，形成「事前規畫、事中管控、事後評估、違法必究」的制度閉環，杜絕採購弊端，使每一分國防經費都能轉化為實質戰力。

增加國防預算的目的，不是追求軍備競賽，而是提升嚇阻能力，達成避戰、止戰與維護和平。政府應同步推動「和平推」與「國防推」，在強化自我防衛能力的同時，積極降低衝突風險，營造穩定的兩岸與區域環境。唯有以制度提升戰力、以和平鞏固安全，兼顧國家安全、財政永續與人民福祉，國防建設才能成為守護國家的力量，而非未來的財政負擔。

國防預算 無人機 國家安全 財政 人工智慧

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