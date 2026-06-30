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讀家觀點／大戰將至？思考兩岸政治協商

聯合報／ 馮建三／政大新聞系退休教授（台北市）

進入五年五個月的俄烏戰爭可能擴大，得到北約與歐盟大力協助的烏克蘭，攻擊俄境能源生產設施，使其逾二成煉油產能停擺，莫斯科至今卻「不回應」。見此，論者臆測若要免於激進派發動宮廷政變，普亭必須甘冒引爆第三次世界大戰之險，大舉轟炸、徹底摧毀基輔政府，方可改變歐洲地緣政治格局。

對此後果，比利時首相德韋弗早想預防，他稍早前呼籲：「我們必須基於歐洲自身的利益，結束（烏克蘭）這場衝突…我們必須恢復與俄羅斯的正常關係，重新取得廉價能源，這才是符合常理的做法。」

我們同樣必須未雨綢繆，避免台海「大戰將至」。五月有民調顯示，支持「親美和中」者達四成三，支持「親美抗中」為二成三；也就是說，約有三分之二國人親美。未表態的另三分之一之中若有半數親美，就是八成多親美；我們的政府和三個主要政黨更是親美。但是，美國前國務卿、國安顧問季辛吉曾有名言：「與美國為敵，危險；做美國朋友，沒命。」有人說，這不是他的本意，但八十多年前的伊朗、五十餘年前的越南、五年前的阿富汗，都以不同方式，遭美顛覆或拋棄。

現在的烏克蘭不是遭到背叛，而是更糟，是北約用來弱化俄羅斯的犧牲。美國在二○一三至一四年間，引導甚至安排烏克蘭極右派進入基輔政府，極右派進而脅迫澤倫斯基違反承諾；他在二○一九年競選時承諾，要與俄羅斯和解，而在第二輪投票以近七成五得票率當選總統。美國等國供軍援、訓練烏克蘭軍隊八年「有成」，誘發（或迫使）俄羅斯誤判而愚蠢入侵。

我們親美過頭，忘記美國同樣依賴台灣在東亞逞能；季辛吉所說一定不會在此發生嗎？親美不是問題，但「親哪一種美國」則要有判斷。美國在台協會前理事主席卜睿哲代言的美國，才是我們應有的選擇—他認為國人即便要維持現狀，「也不能排除有一天…不得不與北京展開政治對話」；若我們「不想成為像香港一樣的次級實體」，就必須討論「台灣打算如何融入統一的中國」，便可化解對岸的憂慮，「不把台灣的主權宣稱和台獨畫上等號」。

卜睿哲強調，有些主權可以交換，有些必須守衛。據此推理，我們的憲法有「一中原則」，而一國只能有一種外交與國防政策；來日，經政治協商後的新中國，北京領銜、台灣跟進，藉此換取內政自主，有利北京、無需增加治理成本，台灣亦年省數千億軍事支出。更且，我方可以請北京考慮，轉化前蘇聯在聯合國「一國三席次」的往例，讓我們參與聯合國事務。

外交國防與內政主權的平衡能達成嗎？猶未可知；但卜睿哲建議，「達成這種平衡，台灣應可聲稱一九一二年成立、比中華人民共和國早誕生三十七年的中華民國，至今依然存在於台灣；並借助對中華民國的支持，強化自身的主權宣稱」。這是彈琴，但民進黨是牛嗎？

兩岸 普亭 烏克蘭 卜睿哲 季辛吉 台海

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