大屋頂下／「中華民國」是「現狀主體」—何謂現狀？如何維持？

谷立言說：台灣有「維持現狀」的七成民意，可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。

此說立即引發至少三路討論：①「現狀」是什麼？②「現狀」能否「維持」？③誰在改變「現狀」？

台海「現狀」的基本架構是：中華民國與中華人民共和國的隔海分治。

所謂「維持現狀」，主體看法就是維持此種「不統／不獨／不武」的「隔海分治現狀」。

中華民國就是現狀的主體，要維持現狀就要維持中華民國。

從這個視角切入，剝去裝飾性的修辭，用較露骨的語言來說：因為美國不願見到中國統一（維持中華民國，不統），中共不同意台灣獨立（不獨，維持中華民國），台灣則迴避統一又不敢獨立（維持中華民國），所以若要「維持現狀／隔海分治」，台美中三方都要「維持中華民國」。

維持中華民國就要反對台獨，主張台獨就不能維持現狀。

這是本文對「維持現狀vs.改變現狀」的解讀。

美國與台灣皆必須認知及接受的「現狀」是：中華民國與中華人民共和國「隔海分治／和平發展」的「現狀」已是難以維持，更不能妄圖「以台獨與中國隔海對立」為「現狀」。

先問：美國真的主張「維持現狀」嗎？

過去兩年，谷立言領唱「台灣地位未定論／聯合國二七五八號決議翻案論」，曾帶動一波國際邊緣勢力大模大樣地跟唱。這明明是要在歷史事實及政治法理上「改變現狀」，豈是「維持現狀」？

此一紀錄，可說是有史以來美國最明目張膽公然操作台獨的大動作。

出人意表，匪夷所思。

直至川普發表「反獨三句」，已與谷立言南轅北轍，則究竟谷立言所倡或川普所倡才是「現狀」？美國自己要先搞清楚。

谷立言說，台灣有七成民意支持維持現狀，卻諱言這七成中有多少是主張「維持中華民國的現狀」？又有多少是想要「以韌性台獨維持現狀」？

谷立言又屢稱賴清德主張「維持現狀」，但諱言賴清德種種「仇中／脫中／去中」的欲改變現狀的台獨操作，且自己還領頭帶著賴清德搞「台灣地位未定論」。他在睜眼說瞎話。

尤其，谷立言真的相信賴清德的「百分之四十民選領袖」能夠在兩岸政策上代表台灣主流民意嗎？

且待美國回到「台獨是麻煩製造者／不願被台獨拖下水」的戰略清晰，台海的「現狀」始能呈現。

再問：中共能接受「維持現狀」嗎？

中共強調「必須統一／必然統一」，久不彈「維持現狀」之調。但這個「目的論」近來已漸被「過程論」所柔化淡化及取代。

習近平說：「台獨與兩岸和平水火不容。」但他也說：「只要不搞台獨，沒有外國勢力介入，其他問題都可慢慢談。」

引伸其義，可謂即是主張，「現狀不能搞台獨／不搞台獨才能在隔海分治的現狀下和平發展」。

如果這不是習近平的想法，台灣也應當以「不台獨／維持中華民國」來引導習近平這樣想。這正是鄭麗文在做的事。

再問：誰在改變現狀？

答案：就是民進黨，就是賴清德。

「現狀」的「現」，不只是視覺上的「現」，也至少包括了兩個背景內涵。

①法理內蘊：中華民國憲法是「兩岸一中各表」，但賴清德始終不接受「一中憲法」的「現狀」，而主張「兩國互不隸屬」。

賴清德說中華民國憲法是災難。他試圖將「現狀」建立在《台灣前途決議文》上，但決議文不是憲法；且賴清德是依據中華民國憲法當選中華民國總統，而不是依據《台灣前途決議文》當選。

中華民國有憲法，台獨無憲法。這是賴清德不可能改變的「現狀」，但他天天都想改變。

②人文對照：川普說，台灣是筆尖、中國是書桌。這主要是指兩岸在軍事及綜合實力上的懸殊，是兩岸的「現狀」。

但是，兩岸更大的對比，其實是在歷史、人文等方面的對照。比如說，中共開始正式「紀念台灣光復節」，賴清德則連「中華民國光復台灣」似都不願啟齒。什麼才是現狀？

又如，中國十四億人絕大多數主張「兩岸同屬中華民族」的「現狀」（谷立言該知道這是中國大陸的多數民意）；但是賴清德卻欲以「炎黃子孫是古代傳說」來製造「台灣人不是中國人」的「現狀」（谷立言該知道這不會是大多數台灣人認為高明的兩岸敘事）。

賴清德必須認清：你說八田與一的台灣史觀是「現狀」，但十四億人主張五千年的大一統史觀才是「現狀」。此一對比，也必須納入「現狀」中，因為這五千年歷史的巨大人文能量，超越了「現狀」，也制約了「現狀」，才是必須更加認真對待的「現狀」。

綜上所論。川普的「反獨三句」，平息了「台灣地位未定論」的風潮。習近平的「只要不台獨／其他慢慢談」，也為「和平發展」作了鋪墊。雙方的交集點就在習近平的「只要不搞台獨」及川普的「不希望有人走向台獨」，這若是雙方對「現狀」的詮釋，則其交集的焦點就在「維持中華民國」，中華民國就是「現狀」的主體。

這正是《大屋頂下》多年來寫過〈台美中在中華民國定錨〉〈台美中應以「中華民國」相互攤牌〉等多篇文章的緣由，如今機遇已現。

主張「維持現狀」，絕非認為就此可以「凍結現狀」；相反的，是希望能在「維持現狀」下，推進「和平發展」。

破壞現狀，有兩種可能。①台獨。②武統。

若不台獨，武統的正當性及可能性就會大幅降低。所以，破壞現狀，台獨就成了最大隱患。

習近平「只要不搞台獨」，川普「不希望有人走向台獨」，皆在「維持現狀」。此一概念甚至可以納入雙方的「建設性戰略穩定關係」之中。

此時，各方必然將目光投向賴清德，你還搞不搞台獨？

賴清德口口聲聲「維持現狀」。但他說的「現狀」，是《中華民國憲法》的現狀？還是《台獨黨綱》未下架的現狀？是「八田與一史觀」的現狀？還是「中華民國光復台灣」的現狀？是「維持中華民國」的現狀？還是「推進韌性台獨」的現狀？

谷立言裝聾作啞，賴清德心知肚明。

台美中應知：中華民國是「維持現狀」的主體，也是「和平發展」的不二平台。