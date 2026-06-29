治水預算咕嚕咕嚕…誰來監督

每逢大雨成災，台灣的政治人物就彷彿集體失憶。近日暴雨，讓都會區大街一瞬間變成小河；第一時間沒看到中央與地方通力救災、體恤民眾，反而看到某些高官迫不及待地跳出來喊「預算不夠」、「被在野黨卡住」。這種天災一來就伸手要錢、順便政治批鬥的歷史劇本，看在我們這些按時繳稅、家裡卻泡在水中的老百姓眼裡，萬萬只有「反感」而已。

政府到底有沒有錢治水？答案其實清清楚楚。翻開審計部歷年的審計決算報告，以及財政學界對於「前瞻基礎建設」的效能研究，過去幾年政府在治水項目上編列了高達數千億元的天價預算。立法院不是沒有給政府錢，但問題是錢撥下去之後，到底有多少變成了有用的防洪工程？又有多少淪為只應付檢查、做景觀公園美化的「觀光滯洪池」？若每次發生大雨和大水，政府都能理所當然地把責任推給「極端氣候風險常態化」，那請問編列千億「前瞻」治水計畫用來預防極端氣候，作用究竟何在？

當前治水的最大盲點在於重硬體、輕效能；重分配、輕監督。大筆預算到了地方，卻缺乏嚴格的第三方績效審查，乃至維護管理、滯洪池挖了卻未按時清淤，抽水機組買了卻在斷電時卡死。更讓人痛心的是，遇到災難發生、人民財產泡水，高官們想的不是如何檢視工程項目、提升經費執行效能，反而急著以此為藉口對在野黨發動政治攻勢。

治水預算須編列，但政府須先拿出經得起檢驗的治水成效與經費審核報告。請停止拿水災討預算的政治戲碼，先檢討過去幾千億是怎麼花的。若預算執行效能不提升、工程效用存疑，就算再給幾千億，台灣依然只有滿街的口水與黃泥水。