水溝先清淤 淹水不是政治秀

大雨來了、淹水畫面出現了，同時出現的是一則則「怎麼說對選舉才會有利的話術」。看著看著，悲哀也有如大水般淹到胸口。

筆者一介小民，不懂國家治水預算編列、執行。只是每次回鄉下看到小時候的小溪（小時候叫它大圳），怎麼變成水泥溝？而且裡面都是雜草、垃圾，根本沒有水。

小魚呢？岸邊竹叢下躲著的蝦子呢？秋末枯水期爬出來的螃蟹呢？颱風來的時候，看著屋外的水順著村道，快速地流向大圳；大圳水漲起來，快快地奔向中港溪，最後都流入台灣海峽。

這些大自然現象消失得無影無蹤，唯似也無可奈何！畢竟，我們是用它們的消逝，去換取人類生活的便捷。現在既然有所醒悟、要花錢「贖罪」，就要真心誠意，別又把預算送進貪婪人們的手中。

像我這樣年齡坐七望八、在台灣好好生活一輩子的人們，應該都一樣有著最根本的期待吧！期待政府在多少多少億元花下去之前，平時就該先把全台各個鄉間小鎮裡，被雜草、垃圾占據的每一條水溝，清理乾淨、還給水走；水有了自己的路，自然不會淹上馬路。