豪雨必淹已是常態 別只顧著指責

每次豪雨災後總是一連串指責、互推、檢討的聲音，實在不是受災戶希望聽到的訊息；然逢豪雨必淹，問題究竟出在哪裡？筆者要以一個水利人的角度來說明，希望政府與民眾針對未知的災害，能相互合作、積極迅速處理，以降低社會衝擊與受災戶的二次傷害。

每個工程都有設計標準與極限，不可能達到安全無限的要求。好比身體器官一樣，有各自的功能、也有相互分工合作的極限；吃太飽或吃壞食物引起肚痛或腹瀉，若嘴巴怪肚子不好好消化、肚子怪嘴巴不好好吃、嘴巴則怪眼睛不好好選擇食物，這種互相推諉的做法，不正是目前社會上的現象嗎？

日前受米克拉颱風外圍環流、西南風與鋒面交互作用影響，產生短延時強降雨，造成全國各地積、淹水或土石流災害。尤其是屏東九如、鹽埔、里港及高雄小港等地區，單日累積降雨量均超過五百毫米，實為近年來相當罕見的降雨型態；而屏東竹田地區累積降雨量高達九○三毫米，更是屬於極端超大豪雨。至於台北市最高降雨量出現在內湖大溝溪與東湖國小，雖其單日累積降雨量僅二五二毫米，然每小時最大雨量高達一○○點五毫米；瞬間降雨強度極高，造成內湖地區多處短暫積淹水。

由於前述地區降雨量，均超過都市排水設計保護標準規範之六十至八十毫米（各地區標準不同，但幾乎不會超過這個標準），已明顯超越排水系統能負荷的降雨量。這種情況即使排水系統功能正常，也會因為瞬間流量超過排水能力而造成排水溝溢流、道路積水淹水及低窪地區淹水；何況受限於環境、經費、時間等因素，而未能即時擴大各項集排水設施。

雨量爆發雖然解決了南部缺水問題，卻也相對造成各地區積、淹水災情。在大豪雨來臨前，我們做了哪些防災措施？諸如提升區域性降雨預報精確度、雨水下水道及排水溝清淤、滯洪池（公設及民間）維持足夠的滯洪空間、建築物防水措施、豪雨預警及淹水警戒、政府民間防災應變、災後搶修復建等作為等，是否落實？

豪雨災害是由多重複雜因素造成，不能落入二分法論斷天災或人禍，而是要重新思考我們所處環境、土地、預算及保護標準等條件限制。每次水災發生，總是引發社會大眾質疑治水無效；但治水真的無效嗎？或許也應回頭審視近幾年來降雨淹水面積是否減少、淹水時間有否縮短、淹水深度有無降低、能否迅速退水，這些難道不是治水的效果嗎？

面對氣候變遷，各種極端降雨一次次超越紀錄已是常態，亦是無法逃避的現實。雖然我們無法阻止極端 與發生的機率，但可以做到把災害降到最低，這才是必須正視的重要課題，而不是一遇淹水災害就怨天責人。至於如何將受災戶的淹水救助金，從目前每戶最高發給二萬元的不合時宜規定，依實況加以調高，以利受災戶得早日重建家園，也是災後必須重視的議題。