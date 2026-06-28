嚴查企業主霸凌 高官呢

行政院經貿談判辦公室霸凌案調查結果日前出爐，指出總談判代表楊珍妮屢次以「冒犯且負面」的方式打斷前副總談判代表顏慧欣發言、並全盤否定其專業意見，構成職場霸凌。這已不僅是兩位高階文官的個人恩怨，而是一場代價高昂的體制悲哀。

顏慧欣生前參與對美經貿談判，承受高度公務壓力，請辭後病逝，辭世後才爆出生前遭受職場霸凌，令人痛心。

諷刺的是，這份遲來的調查結果，正巧在七月一日《職業安全衛生法》職場霸凌防制新制上路的前夕公布。

勞動部將於七月起對職場霸凌祭出重拳，不僅明定權勢欺壓等五大構成要件，更針對「最高負責人霸凌」建立交由地方主管機關處理的外部申訴機制，企業若違反最高可重罰數百萬元。

政府對民間企業的要求看似雷厲風行；然而，反觀公部門自身，卻彷彿成了勞權與職場友善的法外之地。尤其，調查報告已判定楊珍妮構成職場霸凌，但行政院長卓榮泰對於她的處置，卻並未一步到位，要到本周才決定。

經貿辦作為國家對外經貿談判的最高殿堂，理應具備最高水準的專業尊重與溝通機制，卻依然淪為長官濫用權力、否定專業的封建官場。政府若是無法「反求諸己」，又如何理直氣壯地拿著新法來鞭策民間企業？

這起悲劇更戳破了公務體系「以和為貴」的虛偽面紗。在僵化的文官體制中，高階官員的霸凌往往更加隱蔽，常披著「嚴格要求」或「指導」的外衣，實則進行各式各樣的精神壓迫。現行的公務人員保障機制，在面對長官與部屬權力極度不對等時，內部的申訴與評議機制往往難以發揮實質的審查作用。受害者若在內部提出申訴，恐面臨「秋後算帳」或「官官相護」的二次傷害；若選擇隱忍，則恐如顏慧欣般，最終身心俱疲。

七月新制中為勞工設計的「外部獨立調查」精神，正是當前文官體制最迫切需要的解藥。

徒法不足以自行，行政院不應只把這份調查報告當作危機處理的停損點，更不該將霸凌輕輕放下、矮化為個人領導風格的偏差。政府應以此次血淋淋的教訓為契機，將七月職安新法的精神與標準，一體適用並內化至公部門。

唯有建立真正具備客觀性、免於恐懼的外部獨立評議機制，打破「長官官大說了算」的醬缸文化，才能避免下一場職場霸凌的悲劇。

政府必須要證明，七月上路的防霸凌新法，不僅僅是規範民間企業的利劍，更能保護所有受雇者，當然更包含奉公守法的國家公僕，成為職場中最堅固的盾牌。