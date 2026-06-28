警察過勞 別再用共體時艱搪塞

日前新北市中和分局一名員警，因處理毒駕、鬥毆事件及移送犯嫌等，連續工作十七小時才退勤，卻於返家後急性心因性休克送醫不治。前述的上班情節似乎只是警察的日常，此類過勞案件也不斷重演。

根據統計，新北市政府警察局一一四年有三五○三名警員超勤時數無法休完，累積未休天數高達逾一萬五千天，又加上編制員額有三○二一名警力未補齊，導致員警超時服勤是種常態，每天執勤儼然成為超時的血汗地獄。另根據醫學核心期刊《The Lancet》指出，長工時與心血管疾病具有高度關聯性，每周工作超過五十五小時的人，罹患冠狀動脈心臟病的風險顯著增加，足以顯見工時過長會高機率導致心因性猝死。

不過，從以前到現在，對於員警過勞的議題通常是「今天公祭，明天忘記」，政府機關表達惋惜跟事後募款，隨即弭平傷痛，然而人不是機器，沒辦法廿四小時無間斷運轉，需要好好休息、照顧身體；常態性的超時加班，都是身體異常疲弱的隱形凶手，事後的任何補償，遠遠比不上活著回家來的重要。

不可諱言的是，警政工作中出現的高工時現象，往往與基層員警數不足有關，實務中的情境經常是「你先幫忙處理一下再等人來接」、「沒有人了，你停休貼一下班」或「你留下來幫忙一下案件比較快」的種種勞力剝削，一不小心就超出每日服勤上限而不自知，如同溫水煮青蛙一般，經年累月之下，不啻造成身體的嚴重負荷。

很多人可能會問：為何不大量招考警察、徹底補實警力？但因近年來警察工作多元繁雜，再加上高工時與高危險性，然而薪資與風險又不成正比，讓青年學子對於從警望之卻步。在新血補上速度遠趕不及員警退休速度的情況下，導致大部分縣市每年員警統調作業，時常都是調出的比調進的還多，不僅沒辦法及時補上警力，甚至警力還在不斷流失中。

基層員警的工時保障與身心健康，主管機關應列為重要考量，警察不該是制度僵化的犧牲品、不應再用「共體時艱」來搪塞現職員警；建議落實員警代理人與勤業務交接，適度增補警力並妥善規畫員警退休制度，業務精簡專業分工，避免警力持續不足與勤務量超出負荷，以免「人愈少、工作愈重」的過勞惡性循環始終無解。